Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар

Компания Xiaomi представила универсальную электрическую плиту OCooker Multipurpose Electric Cooker. Об этом сообщает Gizmochina.





Внутреннее пространство прибора изготавливается из нержавеющей стали. Аппарат умеет сохранять тепло, что позволяет повторно не разогревать пищу в течение нескольких часов. Присутствует возможность регулировки степени нагрева.





Нагревательная поверхность оснащается двумя слоями специального покрытия, предотвращающего коррозию. Кастрюля из нержавеющей стали может быть отделена от электрической плиты и других горшков, устанавливающихся сверху.

Цена новинки в Китае равняется 31 доллару.

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