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Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар

19.03.2018 16:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi представила универсальную электрическую плиту OCooker Multipurpose Electric Cooker. Об этом сообщает Gizmochina.

Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар

Внутреннее пространство прибора изготавливается из нержавеющей стали. Аппарат умеет сохранять тепло, что позволяет повторно не разогревать пищу в течение нескольких часов. Присутствует возможность регулировки степени нагрева.

Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар

Нагревательная поверхность оснащается двумя слоями специального покрытия, предотвращающего коррозию. Кастрюля из нержавеющей стали может быть отделена от электрической плиты и других горшков, устанавливающихся сверху.

Цена новинки в Китае равняется 31 доллару.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные кухонные плиты:

 
 
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Компания Xiaomi представила универсальную электрическую плиту OCooker Multipurpose Electric Cooker. Об этом сообщает Gizmochina.
 
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