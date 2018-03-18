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Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар
19.03.2018 16:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi представила универсальную электрическую плиту OCooker Multipurpose Electric Cooker. Об этом
Внутреннее пространство прибора изготавливается из нержавеющей стали. Аппарат умеет сохранять тепло, что позволяет повторно не разогревать пищу в течение нескольких часов. Присутствует возможность регулировки степени нагрева.
Нагревательная поверхность оснащается двумя слоями специального покрытия, предотвращающего коррозию. Кастрюля из нержавеющей стали может быть отделена от электрической плиты и других горшков, устанавливающихся сверху.
Цена новинки в Китае равняется 31 доллару.
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Компания Xiaomi представила универсальную электрическую плиту OCooker Multipurpose Electric Cooker. Об этом сообщает Gizmochina.
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