В Беларуси наблюдали северное сияние

В ночь с 18 на 19 марта в атмосфере Земли разыгралась неожиданно сильная магнитная буря. Во многих регионах получилось наблюдать северное сияние — в том числе и на севере Беларуси.



Фото: Руслан Завадич

Астроном-любитель Руслан Завадич застал атмосферное явление недалеко от деревни Бересневка Докшицкого района. В этом месте он с другом оказался случайно: их машина застряла в снегу, и ее пришлось откапывать.

Около полуночи началось северное сияние, и Руслан смог заснять его на фото и видео. Яркие краски были видны на небе чуть больше часа.



Фото: Руслан Завадич



Фото: Руслан Завадич

Севернее белорусских широт зрелище получилось еще более ярким.

Публикация от Glen Darrud (@gdarrud) 19 Мар 2018 в 6:19 PDT

Публикация от Runólfur Hauksson (@auroraphotoguide_) 19 Мар 2018 в 5:55 PDT

Публикация от Nordic Unique Travels (@nordic_unique_travels) 19 Мар 2018 в 5:52 PDT

Причиной северного сияния стала сильная магнитная буря — пока самая крупная за весь 2018 год. В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале.

Пик бури пришелся на 2 часа ночи по минскому времени. В течение суток полярные сияния могут быть видны до широты 50 градусов, отмечает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Также среди возможных последствий возмущения магнитосферы — ухудшение распространения ВЧ-радиоволн на высоких широтах.

Это не последняя магнитная буря этого месяца. Специалисты прогнозируют еще две бури 22 и 26 марта.