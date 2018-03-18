ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси наблюдали северное сияние

19.03.2018 22:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь с 18 на 19 марта в атмосфере Земли разыгралась неожиданно сильная магнитная буря. Во многих регионах получилось наблюдать северное сияние — в том числе и на севере Беларуси.

В Беларуси наблюдали северное сияние
Фото: Руслан Завадич

Астроном-любитель Руслан Завадич застал атмосферное явление недалеко от деревни Бересневка Докшицкого района. В этом месте он с другом оказался случайно: их машина застряла в снегу, и ее пришлось откапывать.

Около полуночи началось северное сияние, и Руслан смог заснять его на фото и видео. Яркие краски были видны на небе чуть больше часа.

В Беларуси наблюдали северное сияние
Фото: Руслан Завадич
В Беларуси наблюдали северное сияние
Фото: Руслан Завадич

Севернее белорусских широт зрелище получилось еще более ярким.

 

Публикация от Glen Darrud (@gdarrud) 19 Мар 2018 в 6:19 PDT

Причиной северного сияния стала сильная магнитная буря — пока самая крупная за весь 2018 год. В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале.

Пик бури пришелся на 2 часа ночи по минскому времени. В течение суток полярные сияния могут быть видны до широты 50 градусов, отмечает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Также среди возможных последствий возмущения магнитосферы — ухудшение распространения ВЧ-радиоволн на высоких широтах.

Это не последняя магнитная буря этого месяца. Специалисты прогнозируют еще две бури 22 и 26 марта.

Читайте также

В Беларуси наблюдали северное сияние
Швед записал необычные звуки во время северного сияния
В Беларуси наблюдали северное сияние
10 странных фактов о Земле, которые вы могли не знать
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 18 на 19 марта в атмосфере Земли разыгралась неожиданно сильная магнитная буря. Во многих регионах получилось наблюдать северное сияние — в том числе...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi выпустила необычную электроплиту за 31 доллар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика