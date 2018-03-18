|
В Беларуси наблюдали северное сияние
19.03.2018 22:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь с 18 на 19 марта в атмосфере Земли разыгралась неожиданно сильная магнитная буря. Во многих регионах получилось наблюдать северное сияние — в том числе и на севере Беларуси.
Астроном-любитель Руслан Завадич застал атмосферное явление недалеко от деревни Бересневка Докшицкого района. В этом месте он с другом оказался случайно: их машина застряла в снегу, и ее пришлось откапывать.
Около полуночи началось северное сияние, и Руслан смог заснять его на фото и видео. Яркие краски были видны на небе чуть больше часа.
Севернее белорусских широт зрелище получилось еще более ярким.
Причиной северного сияния
Пик бури пришелся на 2 часа ночи по минскому времени. В течение суток полярные сияния могут быть видны до широты 50 градусов,
Это не последняя магнитная буря этого месяца. Специалисты
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 18 на 19 марта в атмосфере Земли разыгралась неожиданно сильная магнитная буря. Во многих регионах получилось наблюдать северное сияние — в том числе...
|
Архив (Новости Hi-Tech)