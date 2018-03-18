Девять ключей, чтобы расшифровать код вдохновения: версия конференции TEDxMinsk

«Код вдохновения» ― такой была тема первой полноформатной конференции TEDxMinsk, прошедшей в минувшие выходные в Минске. До сих пор лицензия не позволяла организаторам пригласить больше 100 зрителей, теперь же конференция собрала 400 гостей.

Расширенная лицензия TEDx — это новый уровень, другой масштаб, требующий еще более серьезной подготовки выступлений. Спикерами были 8 специалистов из самых разных сфер — яркие люди с уникальными идеями, достойными распространения. И еще целый театр импровизации. Если вам не удалось услышать выступления 17 марта вживую или онлайн, узнайте о прозвучавших идеях сейчас.





Жизнь движения, или Когда движение начинает жить

В чем природа движения? На сцене TEDxMinsk первым был хореограф, психолог и режиссер театра танцевальной импровизации Михаил Каминский вместе со своими артистами. Как отметил один из зрителей, выступление театра было похоже на фильмы Джима Джармуша. Каминский говорил, что тело человека - как глина, которая отзывается на импульсы и прикосновения. Он показал, что взаимодействие в танце помогает противостоять манипуляциям. «Пусть код, который вас вдохновляет, будет аккуратным и созидающим», — напутствовал Каминский.





Как выйти за рамки обычного и… черепной коробки

Далее на сцену поднялся врач-нейрохирург Владимир Журавлев, который провел множество уникальных операций на гипофизе. Эта железа, размером с горошину, определяет для человека очень многое — от возможности любить, иметь детей, до скорости обмена веществ.

Опухоли гипофиза операбельны — но их не всегда можно диагностировать, имея даже лучшее оборудование. Иногда о проблеме сигнализируют косвенные признаки, как было с пациентами доктора Журавлева: мальчиком, который внезапно перестал расти, или женщиной, чей диагноз должен был лишить ее счастья материнства.

Журавлев уверен, что, говоря о «сердце» человека как чем-то определяющем, мы имеем в виду именно гипофиз. Оперируя всего на нескольких миллиметрах, нейрохирург держит в руках будущее человека. К слову, сегодня тот мальчик стал рослым и деятельным юношей, а пациентка, «приговоренная» к бесплодию, родила здорового малыша.

Люди высокой воды

Второй спикер — Константин Чикалов — занимается сохранением болот Беларуси. Знаете ли вы, что живое болото выделяет больше кислорода, чем лес, а осушенное, наоборот, выделяет огромное количество углекислого газа? Задумывались ли вы, что образ жизни, особенный говор, сохранившиеся традиции полешуков — это следствие того, что они были изолированы среди болот?

Константин уверен, что болото — это не досадное препятствие на пути, а своеобразный и удивительно красивый отдельный мир, который должен остаться и будущим поколениям. Но осушение болот и торфоразработка приводят к тому, что участились пожары, пересыхают реки, меняется флора и фауна Беларуси.

Организация «Багна», появившаяся в 2014 году, уже отстояла несколько болот. Восстановлено 50 тыс. га осушенных территорий: Минск занимает вдвое меньшую площадь. В стране принята стратегия сохранения и рационального использования торфяников. А безопасно пройти «по воде» и увидеть красоту болота воочию можно на севере Беларуси — в Ельне, где проложена экологическая тропа.





Стадионы, люди и открытие мира

Третий спикер — Андрей Вашкевич, спортивный журналист, генеральный секретарь футбольного клуба (ФК БАТЭ), переводчик, болельщик — сделал посещение стадионов методом познания мира. У его необычного хобби есть официальное название: граундхоппинг.

Стадионы заключают в себе квинтэссенцию жизни сообщества, отражая традиции, архитектурные, музыкальные и кулинарные предпочтения, символы и знаки — все, что определяет дух поселения, уверен Андрей Вашкевич.

На стадионе в Непале вы можете посидеть на троне императора. В Южной Африке на матче у каждого на голове будет макарапа. Название головного убора произошло от прозвища южноафриканских строителей, приезжавших в город из деревень на работу и ходивших на стадион в касках. Американцы жарят на стадионах барбекю, австралийцы устраивают пикники. Хотите узнать, что реально едят в стране? Идите на стадион! Пирожки в Англии, бифана в Португалии, орешки в Непале, невероятно вкусный отвар в Марокко. Шашлык в Городее!

«И вы никогда не знаете, что вас ждет. Я чуть не упал с трибуны, когда в Греции, на матче, на флаге футбольного клуба увидел волка из „Ну, погоди!“. К тому же граундхоппинг поможет больше узнать о себе. Если хотите проверить человека, берите его на стадион. Я провез жену по 30 стадионам в 10 странах мира в прошлом году. И знаю, что на нее можно положиться».





Заплыв на дистанцию длиною в жизнь

Следующим было очень эмоциональное интервью с Алексеем Талаем. Успешный предприниматель, член национальной паралимпийской сборной по плаванию, отец четверых детей много лет назад в одночасье лишился рук и ног. Что помогает пережить такие потрясения? Безграничная любовь близких, уверен Алексей. Когда по городу поползли слухи, что мама Алеши сходит с ума от горя, а папа постепенно спивается, он сразу понял, что отвечает за то, чтобы это никогда не стало правдой. «Это было толчком: бери себя в руки и утри им нос», — вспоминает Алексей.

Дети Алексея теперь гордятся отцом. Когда старшие сыновья увидели его на обложке глянцевого журнала как успешного пловца-паралимпийца, тут же побежали в спортзал. Так что секрет воспитания Талая — любовь и сила личного примера.

«Ты можешь говорить правильные вещи, но, если ты этого не делаешь, ребенок перестает верить родителям и всему миру. Надо давать положительные примеры. От этого улучшится жизнь на планете Земля», — вот призыв Алексея Талая, который представит страну на Олимпиаде в Японии в 2020 году.





В мышеловке бесплатного искусства

Искусствовед Александр Зименко на примере новогоднего стола рассказал о музеях. О том, как ведут себя гости и кто какие «подарки» дарит. Кто приходит, как школьник, потому что «надо». Кто дает советы, но сам ничего не делает. И как за новогодним столом мы пробуем все и сразу, так в "Ночь музеев" стараемся посетить 5-7 музеев, создавая у себя в сознании невообразимую смесь.

Александр Зименко считает, что по отношению к музеям лучше быть не гостями, а фанатами: ходить на выставки постоянно и демонстрировать свой интерес. На Западе уже даже выпускают «шарфы болельщиков», которые показывают, какой музей ты любишь. Только в этом случае публика сможет повлиять на культурный процесс.

«Нам нужен не только ЗОЖ, но и КОЖ — культурный образ жизни», — утверждает Александр Зименко. Стоит прислушаться!





Как вылечить время, если оно не лечит?

Александр Гаврилов, организатор культурных проектов, говорил о том, что одно время не способно излечить исторические травмы. Наоборот, со временем иногда возникают фантомные боли. Как было недавно в Польше, когда власти издали закон, запрещающий обсуждать прошлое Польши, — а общественность в ответ придумала тег #antipolonism.

Александр считает, что ближе друг к другу нас делает не общее героическое прошлое, а маленькие истории наших семей. «Живое предание» — так назывался проект, реализованный издательством Ridero и администрацией Архангельской области России, в котором школьникам предложили пойти к своим бабушкам и записать, чем жила семья.

Получилась россыпь сокровищ. В книгу, например, вошел рассказ «Каравелла Прокопия Латкина» о крестьянине, который продал свои лодки на ярмарке и купил жестяную коробку конфет, синее крепдешиновое платье дочке и красивый могильный камень. Этот камень сейчас стоит на его могиле, как молчаливое свидетельство семейного предания.

А в платье его дочка была на свадьбе собственной дочки, так как лучшего наряда у нее за всю жизнь не было. С историей о раскулаченных семьях соседствует рассказ о бабушке — мастере парусного спорта и много-много других. Теперь все истории собраны в книге. Александр уверен, что именно такие книги могут вылечить боли прошлого.





Видеть не диагноз, а человека и его талант

Еще об одной боли говорила режиссер Ирина Киселева. С 10 лет, со времен учебы в хореографическом колледже, она воспитывалась на поклонении красоте человеческого тела и его возможностям. Но сегодня ей интереснее люди, которые нашли свой путь и стали известными именно из-за несовершенства. Как Ник Вуйчич или Сильвестр Сталлоне, у которого была парализована половина лица. Или как знаменитые художники-аутисты, среди имен которых, возможно, скоро громко прозвучат и белорусские.

Завершив карьеру балерины, Ирина открыла свою хореографическую студию, и однажды к ней привели ребенка с диагнозом аутизм. К мальчику отнеслись как обычному ребенку и попробовали раскрыть его талант. И если два года назад Максим ни с кем не контактировал, то сегодня он не только научился общаться, выступать на сцене, но ходит в обычную школу.

Теперь у Ирины — целый инклюзивный театр «i», где вместе с обычными талантливыми детьми играют талантливые дети-аутисты и взрослые профессиональные актеры. Сегодня в репертуаре уже три постановки, причем среди детей с аутизмом для этих спектаклей нашлись не только актеры, но и автор литературной основы, и сценограф.

«Легкого аутизма не бывает, — заключает Ирина. — Но даже если ребенок прячется под стол от всех, кто пытается ему помочь, это не мешает ему быть талантливым. Каждый может найти свой жизненный путь».





Государство будущего — виртуальное государство

Закрывал конференцию Павел Мунтян ― бизнесмен, мультипликатор, человек, приложивший руку к созданию культового мультперсонажа Mr. Freeman, порталов KOMS.ru и Multukov.net и первого российского мультсериала в формате Cartoon Network. Спикер прилетел в Минск с Кипра, где сейчас живет, и рассказал о своих мечтах и планах и о том, что лучшие вещи делаются, когда молчит инстинкт самосохранения.

Так, Мунтян занялся мультипликацией, когда в бизнесе начались серьезные проблемы, а семью надо было кормить: «Когда если не в кризис, ты берешься за работу, за которую раньше не взялся бы никогда! Ты готов делать вирусный ролик о новых свойствах PDF документов и другие сумасшедшие вещи». А Фриман со временем стал детищем, которое сегодня ведет авторов «за ручку».

«Он всегда был умнее нас, ― говорит Павел. ― И мы начали прислушиваться к тому, что он говорил раньше. Например, еще 5 лет назад Mr. Freeman говорил о том, что каждый имеет право на свою валюту. Сейчас уже полгода мы выпускаем свою крипту. Кроме того, мы строим свое виртуальное государство. Государство будущего — по сути, сервисная компания. Выдача паспортов, кадастровый реестр могут быть электронными и прозрачными. А патриотизм будущего — это лояльность бренду, которая будет рождаться благодаря доверию. И мы делаем механизм, который может стать основой для государства будущего».

В скором будущем Мунтян планирует опробовать виртуальные паспорта на странах, куда для всех есть безвизовый въезд. А Mr. Freeman продолжит свои «пророчества»: последняя серия вышла 14 марта, в день смерти Стивена Хокинга, и многое там кажется неслучайным…





Через 6−8 недель видеоролики, смонтированные на основе выступлений на TEDxMinsk, появятся на официальном канале TED.com, где к их переводу на многие языки мира сможет подключиться международное волонтерское сообщество. А команда TEDxMinsk приступит к подготовке следующего события. Следите за обновлениями страницы TEDxMinsk , чтобы не пропустить возможность познакомиться с идеями спикеров в подробностях.