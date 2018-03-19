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В дата-центре velcom появился коворкинг для стартапов

19.03.2018 22:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В дата-центре velcom появился коворкинг для стартапов

Крупнейший в Беларуси дата-центр, принадлежащий компании velcom, открыл площадку коворкинга для стартапов. Команды перспективных разработчиков смогут использовать вычислительные ресурсы для реализации проектов, в том числе в области Big Data, интернета вещей и искусственного интеллекта, передает dev.by.

«Дата-центр станет местом, где начинающие стартаперы будут работать над решениями в области интернета вещей, искусственного интеллекта и Big Data. Рынок нуждается в новых разработках, при этом решения должны быть максимально простые, недорогие и эффективные. Стартап-сообщество может предложить нам идеи, а мы — экспертизу, доступ к ресурсам и финансовую поддержку», — рассказал заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom Денис Филазафович.

Все помещения коворкинга напрямую подключены к виртуальным ресурсам центра обработки данных (ЦОД) и терабитной опорной сети.

Площадка будет опираться на опыт Telekom Austria Group в поддержке стартапов. Сообщается, что доступ к ней получат только те стартапы, которые пройдут предварительный отбор. Предпочтение будут отдавать проектам, требующим использование больших вычислительных мощностей и сети NB-IoT.

Первыми резидентами коворкинга стали участники проходящего с 16 по 18 марта хакатона Tech for Life. Несколько команд занимаются разработкой измерительных средств с погрешностью не более 5 процентов для определения объёма и вида лесоматериалов, перемещаемых специальной автотехникой. Разработчики получили полный доступ к машинам и лесоматериалу, а команда победителей получит возможность продолжить работу над проектом в дата-центре.

 
 
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Крупнейший в Беларуси дата-центр, принадлежащий компании velcom, открыл площадку...
 
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