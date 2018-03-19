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Компания белоруса на продаже токенов привлекла 30 миллионов долларов

19.03.2018 22:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания белоруса на продаже токенов привлекла 30 миллионов долларов

Компания Play2Live, учредителем которой является белорус Алексей Бурдыко, в ходе продажи токенов Level Up Coin (LUC) привлекла $30 млн. Все 1 308 800 000 LUC были проданы в ходе основных торгов в период с 21 февраля по 14 марта 2018 года. Об этом сообщили представители Play2Live, передает TUT.by

Сообщается, что 18% привлеченных средств поступило из Китая, 16% пришлось на Вьетнам, 15% — из Южной Кореи и 8% — из России. В данный момент готовится дистрибуция выпущенных токенов инвесторам.

Платформу Play2Live создатели называют первой киберспортивной стриминговой платформой на базе блокчейна. Они планируют предложить стримерам и зрителям площадки 15 источников дохода. Это будет отличать Play2Live от других стриминговых сервисов, где способов заработать меньше, а зрители вообще ничего не зарабатывают.

Бета-версию платформы на базе peer-to-peer CDN с возможностью монетизации планируется запустить летом этого года. Впоследствии будут добавлены все остальные функции, заявленные в технической документации проекта.

 
 
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