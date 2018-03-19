Новый флагман Huawei получит 40-мегапиксельную камеру

До официального анонса новых флагманских смартфонов Huawei осталась ровно неделя, но в Сети постоянно появляются новые данные о них. Ранее сообщалось, что у топового Huawei P20 Pro будет сразу три основных камеры, а сейчас озвучено их разрешение, которое вас точно удивит.

40+20+8 Мп — именно такая конфигурация камер будет у топового смартфона Huawei, сообщает winfuture.de, ранее «сливший» официальные рендеры устройств и другие их характеристики.





«Основной» связкой будет 40+8 Мп камеры, размещенные в верхнем «окошке». 40 Мп камера будет давать 3-кратный оптический зум, ей будет помогать 8 Мп телефото камера, вместе они будут получать 5-кратный «гибридный» зум, утверждает портал.

Что касается третьей камеры, то это будет 20-мегапиксельный монохромный модуль, добавляющий свет и детали к снимкам (как и в двух предыдущих поколениях флагманов Huawei).

Диафрагмы трех модулей будут в диапазоне от f/1.6 до f/2.4. Кроме того, Huawei анонсирует функцию Light Fusion — улучшенные алгоритмы съемки при плохом освещении, а в блоке камер сзади разместятся IR-RGB датчик и модуль лазерной фокусировки.

Фронтальная камера у устройства будет 24 Мп, у нее также будет опция Light Fusion.

Остальные характеристики Huawei P20 Pro включают 6,1-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2240×1080 пикселей, процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки.