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Названы секретные подлодки, которые строит Россия

20.03.2018 11:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России строится ряд подлодок, технические характеристики которых засекречены, сообщает ТАСС.

Названы секретные подлодки, которые строит Россия
К-139 «Белгород». Фото: russianpulse.ru

Одна из них — К-139 «Белгород» проекта 949А. Субмарина предназначена для несения необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов. Возможно, что именно она будет вооружена атомной торпедой системы «Стасус-6» — новейшим оружием большой разрушительной силы, о котором рассказывал Путин в начале марта.

В 2014 году на «Севмаше» была заложена атомная субмарина специального назначения проекта 09851 «Хабаровск». О ней известно лишь то, что лодка спроектирована специально для ведения гидроакустической разведки. Еще одно упоминание о субмарине относится к 1 ноября 2015 года, когда в СМИ был случайно продемонстрирован проект океанской многоцелевой системы «Статус-6», носителями которой были названы «Белгород» и «Хабаровск».

Названы секретные подлодки, которые строит Россия
Фото: bmpd.livejournal.com

Кроме подлодок, ЦКБ «Рубин» ведет проработку создания серии автономных необитаемых подводных аппаратов, построенных по модульному принципу. Сейчас известно лишь несколько таких разработок — автономные необитаемые подводные аппараты «Юнона» и «Клавесин-2Р-ПМ». Они предназначены для поисковых операций и исследований.

Об одной из разработок «Рубина» упомянул Путин. Он заявил, что в России разработан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью. По словам президента, аппарат обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим для противника.
К слову, несколько секретных подлодок уже находятся в строю: это АПЛ специального назначения БС-64 «Подмосковье», прошедшая ремонт и модернизацию по проекту 09787.

Субмарина переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ «Дельфин» в носитель подводных аппаратов. Модернизация корабля велась с 1999 года. Еще один подобный атомоход — БС-136 «Оренбург» — был в начале 2000-х годов переоборудован из ракетоносца проекта 667БДР «Кальмар».

 
 
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В интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России строится ряд подлодок, технические характеристики которых засекречены, сообщает...
 
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