HTC представила полноэкранные Desire 12 и Desire 12+. Цена - от 185 евро

Компания HTC представила два новых полноэкранных смартфона под названиями Desire 12 и Desire 12+. Об этом сообщает PhoneArena.





«Младший» Desire 12 оснащается 5,5-дюймовым IPS-экраном, разрешением в 1440 на 720 пикселей с соотношением сторон 18:9. Процессором выступает MediaTek MT6739, который дополняется 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Разрешение одинарной основной камеры на задней стороне девайса составляет 13 Мп (f/2.2). Фронтальная камера — 5-мегапиксельная (f/2.4). Емкость аккумулятора — 2730 мАч. Производитель подчеркивает, что в устройстве есть 3,5-мм разъем для наушников.





HTC Desire 12+ оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем. Разрешение — 1440 на 720 точек, соотношение сторон — 18:9. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели корпуса, над ним — сдвоенная основная камера разрешением 13 (f/2.2) и 2 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный (f/2.0). Есть фронтальная вспышка.

К другим техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи — 2965 мАч. Оба устройства «из коробки» работают на операционной системе Android 8 Oreo.





Продажи новинок стартуют в апреле. HTC Desire 12 будет продаваться за 185 и 199 евро в зависимости от объема памяти. HTC Desire 12+ оценивается в сумму от 235 до 249 евро в зависимости от региона, уточняет ferra.ru.

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