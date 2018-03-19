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Galaxy S9 продается хуже предшественника
20.03.2018 10:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 продается хуже предшественника. Об этом свидетельствуют данные корейских ритейлеров.
Аналитики связывают это с тем, что новая модель практически не отличается от прошлогодней, но почему-то стоит дороже. Кроме того, потребители утратили интерес к производительности – она уже давно в избытке, в связи с чем многие предпочитают покупать старые флагманы, которые сегодня имеют очень привлекательный ценник.
Также отмечается, что настоящим хитом является дебютировавший в январе Galaxy A8, который чаще всего покупают подростки и молодые люди в возрасте около 20 лет. По их мнению, данный аппарат предлагает сопоставимые с Galaxy S8 возможности, но по гораздо более доступной цене.
Напомним, что главным новшеством смартфонов Galaxy S9/S9+ стала камера, которая научилась делать качественные снимки с эффектом боке и снимать видео в разрешении Full HD со скоростью 480 кадров/с.
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 продается хуже предшественника. Об этом свидетельствуют данные...
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