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Критики в восторге от Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

20.03.2018 10:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Критики в восторге от ролевой игры Ni No Kuni II: Revenant Kingdom за авторством студии LEVEL-5. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 85 баллов. Мнение об игре высказали свыше четырех десятков западных журналистов.

Обозреватели хвалят игру за привлекательный визуальный стиль, интересный для изучения мир, проработанную боевую систему, превосходное музыкальное оформление, а также возможность развивать собственное королевство. Из недостатков отмечаются невыразительная подача сюжета и плохо проработанные характеры многих персонажей.

Критики в восторге от Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom представляет собой приключенческую ролевую игру с мультипликационной графикой. По сюжету, свергнутый юный король Эван отправляется в путешествие, чтобы основать новое государство, объединить мир и побороть силы зла. Прохождение игры занимает около 35-40 часов.

Релиз Ni No Kuni II: Revenant Kingdom состоится 23 марта 2018 года на PC и PlayStation 4.

 
 
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Критики в восторге от ролевой игры Ni No Kuni II: Revenant Kingdom за авторством студии LEVEL-5. Средняя оценка проекта...
 
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