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Лукашенко рассказал об идее своей страницы в Instagram

20.03.2018 14:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с творческой молодежью рассказал, когда заведет себе страницу в Instagram, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассказал об идее своей страницы в Instagram
Фото: пресс-служба президента Беларуси

Студенты поинтересовались у главы государства, не хочет ли он себе завести аккаунт в популярной социальной сети, поскольку вся молодежь активно пользуется ею и там могла читать информацию о деятельности президента Беларуси.

Александр Лукашенко сообщил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт уже давно предлагает открыть страницу в какой-нибудь социальной сети, в том числе в Instagram. «Мечтой живет, чтобы у меня где-то там страничка была», — отметил глава государства.

Однако, по словам президента, для него это будет большая ответственность. «Там же будет даже не тысяча обращений, просмотров, заявлений… Вы же будете писать с расчетом на общение с президентом», — сказал Александр Лукашенко.

Политики часто используют социальные сети, чтобы больше рассказать о своей жизни. Собственные страницы в Instagram есть у президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, королевы Великобритании Елизаветы II и многих других представителей власти.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с творческой молодежью рассказал, когда заведет себе страницу в Instagram, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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