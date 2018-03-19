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В Нью-Йорке повысят тарифы на электроэнергию для майнеров
20.03.2018 11:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Комиссия по государственным услугам штата Нью-Йорк вынесла постановление о повышении тарифов на электроэнергию для компаний, занимающихся добычей криптовалют.
Ранее Муниципальное энергетическое агентство Нью-Йорка опубликовало петицию, в которой высказывалось беспокойство по поводу возможного повышения тарифов на электроэнергию для физических и юридических лиц из-за повышенного спроса на энергию со стороны майнеров.
По мнению представителей энергетической отрасли, майнеры не приносят никакой финансовой пользы и не способствуют созданию новых рабочих мест. При этом они активно селятся в городах вроде Платтсбурга, где цены на электроэнергию почти в два раза ниже, чем в среднем по стране.
Напомним, на днях администрация Платтсбурга ввела территориальный запрет на добычу криптовалюты, который будет действовать ближайшие полтора года, чтобы защитить местное население от роста тарифов.
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Комиссия по государственным услугам штата Нью-Йорк вынесла постановление о повышении тарифов на...
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