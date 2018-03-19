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В Нью-Йорке повысят тарифы на электроэнергию для майнеров

20.03.2018 11:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Комиссия по государственным услугам штата Нью-Йорк вынесла постановление о повышении тарифов на электроэнергию для компаний, занимающихся добычей криптовалют.

Ранее Муниципальное энергетическое агентство Нью-Йорка опубликовало петицию, в которой высказывалось беспокойство по поводу возможного повышения тарифов на электроэнергию для физических и юридических лиц из-за повышенного спроса на энергию со стороны майнеров.

По мнению представителей энергетической отрасли, майнеры не приносят никакой финансовой пользы и не способствуют созданию новых рабочих мест. При этом они активно селятся в городах вроде Платтсбурга, где цены на электроэнергию почти в два раза ниже, чем в среднем по стране.

В Нью-Йорке повысят тарифы на электроэнергию для майнеров

Напомним, на днях администрация Платтсбурга ввела территориальный запрет на добычу криптовалюты, который будет действовать ближайшие полтора года, чтобы защитить местное население от роста тарифов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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