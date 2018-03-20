В цепочках транзакций биткоина обнаружили детское порно

Исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена обнаружили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию и как минимум одно изображение, которое вероятно ей является. Об этом ученые рассказали на конференции, прошедшей на норвежском острове Кюрасао, пишет TJournal.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В блокчейне биткоина помимо транзакций могут быть записаны небольшие заметки или файлы. Исследователи проанализировали 1600 файлов, хранившихся в цепочках транзакций криптовалюты, среди них обнаружили восемь файлов с сексуальным контентом. На одной из картинок, предположительно, был несовершеннолетний. Еще два файла содержали 274 ссылки на контент с насилием над детьми, 142 из которых были связаны с даркнетом.

По словам ученых, незаконная порнография может сделать блокчейн незаконным в большинстве стран: согласно данным исследователей, хранение таких материалов запрещено в 112 странах.

Так как все данные блокчейна загружаются и постоянно хранятся у пользователей, они несут ответственность за любой контент, добавленный в блокчейн другими. Следовательно, было бы незаконно участвовать в системе на основе блокчейна, если она содержит нелегальный контент.

Возможность прикреплять файлы является одной из важнейших для современных систем на блокчейне. Например, благодаря этой функции можно использовать смарт-контракты.

Вопрос о детской порнографии в блокчейне поднимается впервые: до этого спецслужбы предполагали, что цепочка транзакций может быть использована для распространения вирусов.