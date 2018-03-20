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ВВС Индии: российский истребитель пятого поколения уступает F-35 и F-22

21.03.2018 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Командование ВВС Индии не считает перспективным российский истребитель FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), пишет газета HindustanTimes. Индийские военные после тщательного изучения всех возможностей многоцелевого истребителя 5-го поколения FGFA (разрабатывается на базе перспективного российского истребителя Су-57) пришли к выводу, что самолет не имеет каких-либо новшеств по сравнению с американскими истребителями F-22 и F-35.

ВВС Индии: российский истребитель пятого поколения уступает F-35 и F-22
Т-50 (ПАК ФА). Фото: topwar.ru

Представители ВВС отметили, что единственным преимуществом российского истребителя FGFA над американскими истребителями 5-го поколения F-22 и F-35, является его высокая маневренность. В остальном российский самолет не может с ними сравниться. В связи с этим индийцы считают совместную разработку истребителя 5-го поколения FGFA бесперспективной.

Напомним, что разработка FGFA началась в 2007 году. Основными подрядчиками стали ПАО «Компания «Сухой» и Hindustan Aeronautics Ltd. Сейчас сумма российско-индийского контракта в рамках программы FGFA насчитывает 4 млрд долларов, однако контракт еще не подписан. Такие расходы представители Дели находят очень большими.

 
 
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Командование ВВС Индии не считает перспективным российский истребитель FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), пишет газета HindustanTimes. Индийские военные после тщательного...
 
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