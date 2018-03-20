Представлены бюджетные смартфоны Lenovo K5 и K5 Play с безрамочным дизайном и двойной камерой

Компания Lenovo представила бюджетные смартфоны Lenovo K5 и K5 Play, которые имеют безрамочный дизайн и оснащены двойной камерой.

Оба аппарата располагают 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1440х720 пикселей (18:9), защиту которому обеспечивает 2.5D-стекло. Еще они располагают корпусом с металлическим каркасом и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч. На этом сходство заканчивается.

Lenovo K5 построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1.5 ГГц, в помощь которому установлено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Основная камера представлена 13- и 5-мегапиксельными датчиками изображения, а для селфи предусмотрена фронтальная 5-мегапиксельная камера. В качестве операционной системы установлена Android 7.1 Nougat.





Lenovo K5 Play оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ флэш-памяти. Основная камера состоит из 13- и 2-мегапиксельных объективов, а фронтальная располагает 8-мегапиксельным датчиком. Работает гаджет под управлением Android 8.0 Oreo.

В Китае Lenovo K5 поступит в продажу 10 апреля по цене около $150, тогда как K5 Play станет доступен 17 марта по цене от $110.