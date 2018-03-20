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Анонсирован смартфон Lenovo S5 с двойной камерой и Snapdragon 625

21.03.2018 11:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Lenovo представила смартфон среднего уровня S5. Он имеет модный сейчас безрамочный дизайн и оснащен двойной камерой.

Гаджет располагает 5,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3/4 Гб оперативной памяти, 32/64/128 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера состоит из двух 13-мегапиксельных датчиков изображения, один из которых монохромный. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Анонсирован смартфон Lenovo S5 с двойной камерой и Snapdragon 625

Также новинка может похвастаться корпусом из алюминия, сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo.

Lenovo S5 поступит в продажу 23 марта. В Китае младшая модель будет доступна по цене около $190, а за топовую версию придется отдать около $240.

 
 
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Компания Lenovo представила смартфон среднего уровня S5. Он имеет модный сейчас безрамочный дизайн и...
 
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