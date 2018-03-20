Часы Lenovo Watch 9 с сапфировым стеклом стоят всего $20

Компания Lenovo представила ультра-дешевые умные часы Watch 9, которые обладают классическим дизайном и функциональностью фитнес-трекеров. При этом стоят они всего $20.

Однако на сайте производителя говорится о некоем ограниченном предложении в день старта продаж, который запланирован на 23 марта. Не исключено, что уже через сутки новинка будет стоить значительно дороже.

Еще гаджет может похвастаться экраном с сапфировым стеклом, металлическим корпусом с защитой от воды и автономностью на уровне 12 месяцев.





Часы Lenovo Watch 9 умеют вести подсчет шагов, пройденного расстояния и сожженных калорий, а также следить за сном и оповещать о различных событиях на сопряженном смартфоне (заявлена поддержка iOS и Android). Кроме того, с их помощью можно управлять камерой телефона. Достаточно встряхнуть часы, чтобы сделать снимок.