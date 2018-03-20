Опубликовано видео уничтожения ядерного реактора в Сирии

Опубликовано видео удара израильской армии по зданию научного центра с ядерным ректором в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает портал Newsru.co.il.

Секретная операция под названием «Вне шаблонов», была проведена в ночь на 6 сентября 2007 года. О ней сообщала западная пресса, однако израильские СМИ не могли публиковать детали. 21 марта 2018 года с этой операции был снят гриф секретности в Израиле и ее детали обнародовали .

Четыре самолета F-15 и четыре самолета F-16 были подняты с баз «Хацерим» и «Рамон». Они пролетели в сторону Средиземного моря и взяли курс на север, следуя вдоль побережья, затем повернули на восток в сторону границы между Турцией и Сирией.

После 0.40 по сирийскому ядерному объекту были выпущены ракеты. Общая масса сброшенных боеприпасов около 24 тонн. Реактор был полностью разрушен.