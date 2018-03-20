Что нужно для того, чтобы стать киберспортсменом: 5 простых советов

Гейминг давно перестал быть просто средством для развлечения и отдыха. Сегодня киберспорт является официальным видом спорта в 22 странах мира, включая Россию и Казахстан. Суммы призовых фондов масштабных игровых турниров впечатляют – у победителей есть шанс получать десятки и даже сотни миллионов долларов. Гейминг для талантливого игрока превращается в стабильный источник дохода. Но что нужно для того, чтобы стать настоящим киберспортсменом?





Тренироваться в режиме 24/7

Чем отличаются любители от профессионалов? Первые играют для удовольствия, а вторые – чтобы побеждать в соревнованиях. Те, для кого виртуальные баталии не более, чем хобби, играют в среднем 4-7 часов в сутки. Профессиональный геймер проводит в сражениях до 16 (а то и 20!) часов ежедневно. Как и любой другой спорт, киберспорт требует регулярных тренировок, во время которых отрабатываются важные навыки, повышается внимательность, приходит необходимый опыт. Профессионалы, за плечами которых несколько побед в мировых кибертурнирах, рекомендуют тренироваться в режиме 80/20 – 80% времени уделять тренировкам и 20% — теории, общению с профессионалами, анализу собственных ошибок.

Ежедневные тренировки помогают повысить скорость реакции и научиться разрабатывать грамотные стратегии. Кроме того, регулярная практика развивает выносливость, терпение, выдержку и спокойствие при любых обстоятельствах – качества, без которых нечего делать в профессиональном киберспорте.

Расставлять приоритеты

Профессиональному геймеру сложно совмещать с любимым занятием учебу, работу и повседневные дела, ведь львиную долю времени занимают тренировки. Чтобы стать киберспортсменом, придется учиться расставлять приоритеты. Если планируете превратить гейминг в источник дохода, именно этому занятию следует отдать предпочтение. Вместе с тем нужно уметь выходить из виртуальной реальности, уделять время прогулкам, встречам с друзьями и другим увлечениям.

Приобрести игровые гаджеты

Серьезному киберспортсмену не обойтись без профессиональных компьютерных устройств: мышки, клавиатуры, гарнитуры и, конечно, игрового монитора. Чем киберспортивные девайсы отличаются от обычных? Они эргономичны и удобны в использовании, быстрее реагируют на команды игрока и способствуют эффекту полного погружения в виртуальную реальность.

Особое внимание следует уделить выбору монитора. Пожалуй, один из самых важных для геймера параметров – это частота обновления. Чем выше эта характеристика, тем более плавным будет игровой процесс. Этому же способствует малое время отклика – в идеале 1 мс. Некоторые игровые мониторы поддерживают технологию FreeSync, устраняющую неприятные артефакты в виде разрывов экрана, подтормаживаний и подвисаний изображения.

Подходящий дисплей можно подобрать в линейке AGON компании AOC. Например, AGON AG251FZ диагональю 24,5 дюйма может похвастаться частотой обновления 240 Гц, в то время многие современные мониторы демонстрируют сравнительно скромные 144 Гц. При этом время отклика – всего 1 мс: смена кадров происходит максимально быстро, картинка получается плавной и реалистичной.

Монитор поддерживает ряд самых распространенных интерфейсов, поэтому его можно подключать к любому компьютеру или ноутбуку. Кроме того, в AGON AG251FZ предусмотрены встроенные стереодинамики, с помощью которых можно слушать музыку в перерывах между сражениями.

Компания Asus предлагает дисплей с агрессивным дизайном в духе современных шутеров — ROG Swift PG258Q. Частота обновления и время отклика впечатляют не менее. Благодаря корпусу с узкими рамками монитор удобно вешать на стену с помощью типового крепления VESA.





Тем, кто предпочитает классику, подойдет монитор BenQ Zowie XL24II.





Он поддерживает технологии Flicker Free, которая нивелирует мерцание подсветки, и Low Blue Light, защищающую глаза от вредного излучения.

Играть в разные игры

Многие думают, что настоящим профессионалом становится тот, кто совершенствуется только в одной области. На самом деле, это не так. Успешные киберспортсмены скрупулезно изучают поле своей деятельности, то есть игры. Геймеру нужно разбираться во всех типах игр, пробовать себя в различных жанрах. Несмотря на то, что для кибертурниров выбирают в основном шутеры и стратегии, не повредит уделять внимание экшенам и ролевым играм.

Участвовать в соревнованиях

Профессиональному геймеру необходимо регулярно участвовать во всевозможных турнирах. Чтобы прийти на свой первый турнир во всеоружии и быть готовым к серьезным сражениям, следует подготовиться заранее: изучить информацию о том, как проходят соревнования, посмотреть видео и стрим-трансляции бывалых киберспортсменов. Понять, что вы достигли нужного уровня для участия в киберсоревнованиях, несложно: для этого в большинстве популярных игр предусмотрены рейтинги и статистика.





Будущему киберспортсмену будет полезно найти единомышленников с помощью соцсетей и тематических сайтов. Следите за лучшими командами, подписывайтесь на YouTube-каналы популярных стримеров, умейте признавать и анализировать свои ошибки. Следуя этим несложным правилам, вы сможете построить успешную киберспортивную карьеру.