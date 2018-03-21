Total War Saga: Thrones of Britannia задержится на две недели

Компании SEGA объявила о двухнедельном переносе даты выхода стратегии Total War Saga: Thrones of Britannia. Вместо 19 апреля она поступит в продажу 3 мая 2018 года.

«Шаг за шагом приближаясь ко дню премьеры, мы постепенно осознали, что нам потребуется еще немного времени, чтобы осуществить все важные изменения. Решение о переносе никогда не дается легко, ведь никому не хочется подводить своих поклонников. Но мы твердо уверены, что сможем существенно улучшить игру за эти две дополнительные недели, и потому призываем вас запастись терпением», - говорится в официальном заявлении разработчиков.

Стратегия Total War Saga: Thrones of Britannia посвящена становлению Великобритании. Действие игры начинается в IX веке, сразу после высадки Викингов на острова Северной Атлантики. На старте можно будет возглавить одну из десяти фракций – англосаксов, гэльских кланов, валлийских племен или викингов.