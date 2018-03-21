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Google разрешила запускать игры без установки на смартфон

21.03.2018 20:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google представила новую функцию Google Play Instant, которая позволяет запускать игры без установки на смартфон.

Новшество призвано избавить пользователей от долгих поисков интересных игр и места для их установки. Скоро любые игры можно будет запускать прямо в магазине Google Play. Однако долго поиграть в них не получится, поскольку для многих продуктов будет установлен пробный период.

На данный момент функция работает в тестовом режиме. Общедоступной она станет в конце года. На старте пользователи смогут опробовать Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga и другие популярные игры.

Напомним, что в 2016 году интернете-гигант анонсировал функцию Instant Apps, которая позволяет аналогичным образом запускать некоторые приложения. Заработала она только в конце прошлого года.

 
 
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Компания Google представила новую функцию Google Play Instant, которая позволяет запускать игры без установки на...
 
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