Google разрешила запускать игры без установки на смартфон

Компания Google представила новую функцию Google Play Instant, которая позволяет запускать игры без установки на смартфон.

Новшество призвано избавить пользователей от долгих поисков интересных игр и места для их установки. Скоро любые игры можно будет запускать прямо в магазине Google Play. Однако долго поиграть в них не получится, поскольку для многих продуктов будет установлен пробный период.

На данный момент функция работает в тестовом режиме. Общедоступной она станет в конце года. На старте пользователи смогут опробовать Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga и другие популярные игры.

Напомним, что в 2016 году интернете-гигант анонсировал функцию Instant Apps, которая позволяет аналогичным образом запускать некоторые приложения. Заработала она только в конце прошлого года.