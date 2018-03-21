Как подобрать отопительный котел



Вопрос системы обогрева будущего загородного дома очень важен. Чаще всего при строительстве предпочтение отдается отопительным котлам. Чтобы выбрать подходящий котел, нужно немного разбираться в их видах, ведь рынок сегодня предлагает большое разнообразие этих систем отопления.

Котлы по типу топлива подразделяются на электрические, газовые, жидко- и твердотопливные. В случае если к вашему дому подведен газопровод, логично будет остановить свой выбор на газовом котле. Обслуживание такого котла будет дешевле, чем электрического, но стоимость самого оборудования чуть дороже. Для того, чтобы установить газовый котел, предварительно нужно получить одобрение соответствующих инстанций.





Современные газовые котлы безопасны, поскольку автоматически контролируют горелку, запальник и подачу газа. В случае, если упало давление газа, либо запальник случайно погас, подача газа будет заблокирована.

Самые безопасные и простые в эксплуатации котлы – электрические . Их недостаток – высокая стоимость электроэнергии. Такой котел можно использовать только, если дом подключен к центральной электрической сети. Поэтому в дачный дом, где единственный источник энергии – небольшой генератор, такой котел не подходит.

Если дом не подключен ни к газоснабжению, ни к электросети, имеет смысл выбрать жидкотопливный котел , который работает на бензине/дизельном топливе. Обслуживание такого аппарата будет довольно дорогим, но, к примеру, если дом ожидает подключения к газовой магистрали, жидкотопливный котел можно легко переоборудовать в газовый путем замены горелки.

Если оценить стоимость топлива для котла, то самым бюджетным будет котел твердотопливный, который работает на дровах/углях и не требует ни наличия электричества, ни газа, ни воды. Правда, твердотопливный котел нужно еженедельно чистить.





Купить сам котел можно недорого, но также отдельно придется купить циркуляционный насос, группу безопасности, радиаторы и трубы, расширительный бак.

Чтобы котел не только обогревал помещение, но и подогревал воду, следует определить количество его контуров. Двухконтурные котлы греют и комнаты, и воду в кранах, а на летний период обогревательный контур отключается. Одноконтурный котел обогревает лишь помещение. Чтобы обогреть и воздух, и воду в большом доме, лучше купить одноконтурный котел и бойлер, т.к. мощности двухконтурного котла для большого дома часто не хватает.





Чтобы примерно рассчитать мощность котла, необходимую для вашего дома, лучше всего, конечно, обратиться к специалистам. Но узнать приблизительную цифру можно и самостоятельно. Определите коэффициент (удельная тепловая характеристика на отопление), подходящий климата той страны, где вы живете:

0,7-0,9 – южный теплый климат;

1,2 – умеренный климат, где минимальная температура воздуха зимой -20-25 градусов;

1,5-1,7 – северный климат, суровые зимы с температурами ниже 25 градусов мороза.

Для Беларуси характерен умеренный климат коэффициент 1,2.

Для примера возьмем дом площадью 80 кв.м. и умножим ее на коэффициент, а получившийся результат разделим на 10.

80*1.2/10=9,6 кВт – примерная мощность котла, необходимого для такого дома.

Помните, что при расчете мощности нужно учесть и качество труб, и качество утепления пола и стен, и температуру, оптимальную конкретно для вас.

Чтобы обеспечить безопасность отопительной системы вашего дома, не экономьте на группе безопасности, трубах, вентилях, а также на утеплении всего дома для экономии топлива.

Выбрать отопительный котел на KUPI.TUT.BY>>