|
Стало известно, сколько золота содержится в российской ядерной ракете "Тополь"
22.03.2018 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«Роскоcмос» намеревается
Тип головной части: отделяемая моноблочная (повышенного класса мощности) термоядерная с высокоскоростным неуправляемым боевым блоком мощностью 1 Мт. В состав головной части входит двигательная установка и система управления, которая обеспечивает требуемое для поражения объектов предельно малое отклонение от точки прицеливания.
А еще такая ракета включает в себя немало ценных металлов. Например, при утилизации «Тополя» можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, а также более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Роскоcмос» намеревается утилизировать девять межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», сообщает «Российская газета». Такие ракеты могут нести всего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)