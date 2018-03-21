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Стало известно, сколько золота содержится в российской ядерной ракете "Тополь"

22.03.2018 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Роскоcмос» намеревается утилизировать девять межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», сообщает «Российская газета». Такие ракеты могут нести всего один ядерный блок, максимальная дальность пуска составляет 10 500 км.

Стало известно, сколько золота содержится в российской ядерной ракете "Тополь"
РТ-2ПМ «Тополь». Фото: wikipedia.org

Тип головной части: отделяемая моноблочная (повышенного класса мощности) термоядерная с высокоскоростным неуправляемым боевым блоком мощностью 1 Мт. В состав головной части входит двигательная установка и система управления, которая обеспечивает требуемое для поражения объектов предельно малое отклонение от точки прицеливания.

А еще такая ракета включает в себя немало ценных металлов. Например, при утилизации «Тополя» можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, а также более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов.

 
 
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«Роскоcмос» намеревается утилизировать девять межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», сообщает «Российская газета». Такие ракеты могут нести всего...
 
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