«Роскоcмос» намеревается утилизировать девять межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», сообщает «Российская газета». Такие ракеты могут нести всего один ядерный блок, максимальная дальность пуска составляет 10 500 км.



РТ-2ПМ «Тополь». Фото: wikipedia.org

Тип головной части: отделяемая моноблочная (повышенного класса мощности) термоядерная с высокоскоростным неуправляемым боевым блоком мощностью 1 Мт. В состав головной части входит двигательная установка и система управления, которая обеспечивает требуемое для поражения объектов предельно малое отклонение от точки прицеливания.

А еще такая ракета включает в себя немало ценных металлов. Например, при утилизации «Тополя» можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, а также более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов.