Обзор Huawei P20 Pro: фотоаппарат вам больше не нужен

C каждым годом компания Huawei прибавляет на рынке смартфонов. И дело даже не столько в росте рыночной доли, сколько в качестве и возможностях ее гаджетов. С сегодняшнего дня крупные белорусские розничные сети и операторы открыли предзаказ на флагманский, самый топовый смартфон производителя — Huawei P20 Pro, а мы рассказываем, что нам понравилось и не понравилось в этом гаджете.

Градиентный и маркий

Первое, чем удивила Huawei в новых флагманах — это новой расцветкой корпуса. Зеркальная поверхность переливается от голубого к фиолетовому, и смотрится это свежо и интересно:





Обратная сторона медали — корпус очень маркий и скользкий. Так что, если вы любитель ронять гаджеты, нужно будет купить хотя бы бампер.





Кроме того, в отличие от «младшего» Huawei P20 ( почитайте наш обзор ), гаджет субъективно чувствуется более брутальным. Скорее всего, из-за габаритов (диагональ 6,1 дюйма) и трех черных модулях камеры сзади.





К сборке нет никаких вопросов — гаджет ощущается как монолит. Узкие рамки вокруг дисплея максимально скрывают габариты устройства, однако не всем будет удобно пользоваться этим большим смартфоном одной рукой.





Смартфон двухсимочный, и хотя здесь нет гибридного слота (microSD/nanoSIM), это вряд ли вас побеспокоит — 128 ГБ памяти хватит подавляющему большинству пользователей.

Сканер отпечатков пальцев располагается под экраном, что удобнее, чем сзади. Работает он очень быстро.

Кроме того, гаджет предлагает разблокировку с помощью сканирования лица, однако в темноте или при контровом ярком свете распознавание происходит порой довольно медленно (или вообще предлагается воспользоваться альтернативным способом авторизации).





Важно, что в отличие от Huawei P20, про-версия защищена от воды и пыли (IP67), кроме того, она оснащена довольно громкими стереодинамиками — звонок на улице вы точно услышите (но, увы, не хватает низких частот).

А вот стандартного 3,5 мм аудиоразъема тут нет — зато в комплекте есть неплохие комплектные USB Type-C наушники и переходник для 3,5 мм.





Экран

Дисплей — это точно одна из самых сильных сторон смартфона. 6,1-дюймовая матрица с разрешением 2240×1080 пикселей дает четкую и сочную картинку. Цвета натуральные и не выцветают даже при максимальном наклоне экрана. За счет высокой яркости изображение хорошо читается на улице в солнечный день.





Самое главное отличие от обычного Huawei P20 — это использование технологии OLED вместо IPS, а значит здесь максимальная контрастность и настоящий черный цвет.

Кстати, под эту особенность дисплея есть специальная настройка дисплея — можно сделать интерфейс меню черным. Кроме того, опция «скрытия челки» здесь за счет OLED работает лучше, чем у P20 — верхнее меню прямо сливается с выступом. Поэтому, если вырез сверху вас смущает, то здесь это легко исправляется.





Еще из интересных особенностей — возможность автоподстройки цветовой температуры под текущее освещение. Есть и ручной выбор, однако отмечу, что лично мне цвета по умолчанию не показались «ядовитыми», здесь нет характерной для OLED «сине-зелености».

Кроме того, Huawei P20 Pro идет с заводской защитной пленкой с хорошим олеофобным покрытием (и даже не пытайтесь ее снять).





Про батарею и мощность

Флагманский смартфон не может быть маломощным. И пусть со своими 205 тысячами в AnTuTu он проигрывает Galaxy S9 или iPhone X, но поверьте этой производительности вам точно хватит на следующие 2−3 года для самых «тяжелых» игр и приложений.





Тут нет смысла постить скриншоты игр — всё работает супербыстро, интерфейс также максимально оптимизирован. 10-нанометровый восьмиядерный чип Hisilicon Kirin 970 может похвастать высокой энергоэффективностью и почти не греется даже после 20−30 минут уничтожения танков в WOT Blitz.

Huawei P20 Pro получил довольно большой аккумулятор на 4000 мАч. В сочетании с OLED-дисплеем и непрожорливым процессором это должно дать хороший показатель автономности.

Однако у меня всё-таки получилось разрядить аккумулятор полностью за сутки — это помог сделать выходной день с большим количеством игр (где-то 1,5 часа), интернет-серфинга, соцсетей и общений в мессенджерах (Facebook — зло, в том числе для аккумулятора).





При более щадящем, но тем не менее активном режиме (синхронизация двух почтовых ящиков, трех мессенджеров, соцсети, около получаса звонков и столько же серфинга в Сети) смартфон проживает 1,5−2 дня. Не рекорд, но очень достойно. Вот результат синтетического теста:





Важно, что Huawei P20 Pro поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки. Проверено — от 0 до 100% комплектным устройством смартфон зарядился всего за 1 час 20 минут (и это 4000 мАч). Минус — отсутствие беспроводной зарядки, в про-версии всё-таки хотелось бы ее видеть.

Самая крутая мобильная камера по мнению экспертов

Тройная основная камера в Huawei P20 Pro — это самый главный повод задуматься о покупке этого смартфона. И вот почему.

Эксперты из авторитетной DxOMark поставили Huawei P20 Pro самую максимальную на данный момент оценку — 109 баллов. Для сравнения — Samsung Galaxy S9+ получил 99 баллов, а Apple iPhone X — 97.





Вот несколько цифр об этом уникальном тройном модуле:

Разрешение основной камеры — 40 Мп, ей можно делать как 40 Мп, так и 10 Мп снимки. Предпочтительнее второй вариант — в этом случае соседние 4 пикселя объединяются, чтобы в итоге сделать кадр более высокого качества. Этой камере не страшен даже контровой свет. Примеры фотографий в обычных условиях:





















Размер матрицы основной камеры большой для мобильных устройств — 1/1,78″. Для сравнения: у Samsung Galaxy S9+ он равен 1/2,55″. Это позволяет захватить на 20% больше света даже несмотря на меньшую диафрагму (f/1.8), чем у конкурентов. Вкупе с продвинутой системой стабилизации это позволяет получить отличные вечерние и ночные снимки:

















Разрешение второй камеры — 20 Мп. Это черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6, который используется для создания свето-теневого рисунка.

Проще говоря: основная 40 Мп камера снимает цвет для снимка, а черно-белая — свет для него, а потом при помощи алгоритма всё это сшивается в одну фотографию. Кроме того, вторым модулем можно делать отдельные черно-белые кадры. Пример:





Разрешение третьей камеры — 8 Мп. Это телефото объектив (80 мм), использующийся для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума» (в этом случае используется кроп 40-мегапиксельной основной камеры).

Вот пример снимков с зумом (1х-3х-5х):













Как и в iPhone X, здесь есть продвинутый портретный режим с размытием фона и эффектами. Его можно использовать как с трехкратным зумом, так и в черно-белом режиме. Пример:





Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп. Здесь тоже есть портретный режим с эффектами в стиле iPhone X. Примеры:









Что касается видео, то гаджет умеет снимать в нескольких режимах — 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps. В последнем случае можно создавать эффектные slow-mo видео:

В итоге

Huawei P20 Pro — максимально сбалансированный и топовый смартфон компании на текущий момент. Здесь максимально продвинутая в мире мобильная камера, отличный большой OLED-дисплей, хорошее время автономной работы, мощность, которой вам с лихвой хватит на ближайшую пару лет, поддержка двух SIM-карт, стереодинамики, защита от воды и пыли, а также необычный градиентный цвет.





К минусам можно отнести лишь супермаркий и скользкий корпус (чехол очень желателен) и отсутствие беспроводной зарядки. В остальном нареканий у нас не возникло. Учитывая очень адекватную в сравнении с конкурентами цену устройства — 1849 рублей, устройство будет отличным выбором, особенно если вы увлекаетесь мобильной фотографией.

Смотрите, сколько у нас стоят флагманские смартфоны Huawei: