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Новый вирус взламывает роутеры

21.05.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Лаборатория Касперского» обнаружила угрозу, которая активно распространяется по миру через взломанные роутеры. Зловред, получивший название Roaming Mantis атакует пользователей Android, iOS и ПК.

Новый вирус взламывает роутеры
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Распространяется Roaming Mantis с помощью техники подмены DNS (системы доменных имен). Зловред ищет уязвимые роутеры и меняет их настройки DNS. Метод компрометации роутеров до сих пор остается неизвестным.

В случае успешного взлома и подмены настроек любая попытка пользователя перейти на какой-либо сайт будет заканчиваться тем, что он окажется на фальшивой странице, созданной злоумышленниками. Страница эта будет показывать жертве сообщение с предложением установить последнюю версию браузера (например, Google Chrome) для перехода на запрошенную страницу. Если человек согласится и его настройки системы разрешают установку приложений из сторонних источников, то это автоматически запустит установку троянского приложения, содержащего бэкдор для Android. Если это пользователь с iOS — то его направят на фишинговую страницу, а если ПК — то внедрят майнер криптовалют.

Roaming Mantis дает злоумышленникам полный контроль над зараженным устройством, поэтому они могут собирать любую интересующую их информацию. Как полагают эксперты «Лаборатории Касперского», за этим, скорее всего, стоят китайско- или корейскоговорящие киберпрестпуники.

В начале своей «карьеры» Roaming Mantis атаковал, по подсчетам аналитиков, около 150 пользователей — преимущественно в Южной Корее, Бангладеш и Японии. После расширения возможностей зловреда эксперты зарегистрировали еще более 100 попыток атак. В то же время на серверах злоумышленников ежедневно фиксируются тысячи соединений, что может говорить о более широком масштабе заражений.

Чтобы не стать жертвой подобной угрозы, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

  • проверить подлинность настроек DNS в своем роутере (с помощью инструкции или интернет-провайдера);
  • изменить логин и пароль, установленные на роутере производителем, и регулярно обновлять программное обеспечение устройства из официальных источников;
  • никогда не устанавливать ПО из ненадёжных источников;
  • всегда проверять подлинность браузера и веб-сайта, а прежде чем вводить какие-либо данные, убедиться в защищенности страницы (например, с помощью протокола безопасного соединения https);
  • для защиты данных на смартфоне — установить специализированное защитное решение

 
Теги: Курсы валют
 
 
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«Лаборатория Касперского» обнаружила угрозу, которая активно распространяется по миру через взломанные роутеры. Зловред, получивший название Roaming Mantis атакует...
 
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