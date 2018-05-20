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Китай отправил спутник к темной стороне Луны
21.05.2018 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Китайское космическое агентство запустило спутник «Цюэцяо», орбита которого будет располагаться, поблизости от темной стороны Луны. Об этом сообщает китайское информационное агентство «
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4C» прошел утром 21 мая с космодрома Сичан. В космос отправился спутник-ретранслятор под названием «Цюэцяо» («Сорочий мост»).
Спутник предназначен для установки связи между Землей и лунным зондом «Чанъэ-4». Сам зонд будет запущен в конце нынешнего года и совершит первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.
Прямая связь с обратной стороны Луны невозможна, что является одним из главных вызовов миссий «Чанъэ-4». За передачу сигналов между наземной станцией и луноходом будет отвечать спутник-ретранслятор.
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Китайское космическое агентство запустило спутник «Цюэцяо», орбита которого будет располагаться, поблизости от темной стороны Луны. Об этом сообщает китайское...
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