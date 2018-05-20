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Роботы построили самый маленький дом в мире

21.05.2018 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Французские инженеры из Femto-ST Institute в Безансоне разработали новую микророботическую систему, при помощи которой соорудили дом, занимающий площадь всего 300×300 микрометров. Новая технология опубликована в Journal of Vacuum Science & Technology, кратко о ней рассказывает издание «Индикатор».

Роботы построили самый маленький дом в мире
Изображение: Femto-ST Institute

Совмещающая несколько существующих технологий, нанофабрика µRobotex строит микроструктуры в большой вакуумной камере и фиксирует компоненты на направляющие из оптоволокна с нанометровой точностью. В постройке дома использовались ионные пушки, электронные пучки и прецизионное манипулирование при помощи роботов.

До сих пор в так называемых технологиях lab-on-fiber не существовало роботизированных приводов для наномонтажа, поэтому работа в таком масштабе препятствовала инженерам строить микроструктуры. Новая работа позволяет вводить тонкие оптооволокна в труднодоступные места — и не только для того, чтобы построить дом, а, например, протягивать их в кровеносные сосуды для того, чтобы детектировать опасные вирусы.

Роботы построили самый маленький дом в мире
Изображение: Femto-ST Institute

«Впервые мы смогли реализовать прорисовку и сборку объекта с точностью менее 2 нанометров, что является очень важным результатом для робототехники и сообщества оптотехников», — прокомментировал дости Жан-Ив Раух, автор статьи.

 
 
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Французские инженеры из Femto-ST Institute в Безансоне разработали новую микророботическую систему, при помощи которой соорудили дом, занимающий площадь всего 300×300...
 
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