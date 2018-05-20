ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лунное дополнение для Prey замечено в Steam

21.05.2018 09:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Arkane Studios вновь намекает на «лунное» дополнение для научно-фантастического шутера Prey. На днях на странице игры в сервисе Steam появились десять секретных достижений с разными названиями, которые вместе образуют фразу If You Believed They Put A Man On The Moon, что является отсылкой к песне Man On The Moon в исполнении американской рок-группы R.E.M.

Ранее разработчики разместили в Twitter-аккаунте игры загадочное сообщение, в котором говорится: «Невозможно скрыть три вещи: Солнце, Луну и правду».

Лунное дополнение для Prey замечено в Steam

Действие Prey происходит в 2032 году на борту космической станции «Талос-1». Эксперимент, в котором участвовал протагонист, должен был навсегда изменить человеческую расу, но привел к катастрофическим последствиям. Станцию захватили враждебные пришельцы, которые теперь ведут охоту на всех, кто находится на борту.

Официальный анонс дополнения ожидается 11 июня в рамках выставки E3 2018.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Arkane Studios вновь намекает на «лунное» дополнение для научно-фантастического шутера Prey. На днях на...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Call of Duty: Modern Warfare 4 получит сюжетную кампанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика