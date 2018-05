Лунное дополнение для Prey замечено в Steam

Arkane Studios вновь намекает на «лунное» дополнение для научно-фантастического шутера Prey. На днях на странице игры в сервисе Steam появились десять секретных достижений с разными названиями, которые вместе образуют фразу If You Believed They Put A Man On The Moon, что является отсылкой к песне Man On The Moon в исполнении американской рок-группы R.E.M.

Ранее разработчики разместили в Twitter-аккаунте игры загадочное сообщение, в котором говорится: «Невозможно скрыть три вещи: Солнце, Луну и правду».





Действие Prey происходит в 2032 году на борту космической станции «Талос-1». Эксперимент, в котором участвовал протагонист, должен был навсегда изменить человеческую расу, но привел к катастрофическим последствиям. Станцию захватили враждебные пришельцы, которые теперь ведут охоту на всех, кто находится на борту.

Официальный анонс дополнения ожидается 11 июня в рамках выставки E3 2018.