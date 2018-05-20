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Call of Duty: Modern Warfare 4 получит сюжетную кампанию

21.05.2018 08:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В следующем году компания Activision выпустит шутер Call of Duty: Modern Warfare 4. Известно, что разработкой игры занимается студия Infinity Ward, куда недавно перешли многие ведущие сотрудники из Respawn Entertainment (авторы серии Titanfall).

Первое упоминание Modern Warfare 4 было замечено еще в марте текущего года. Тогда об игре проболтался британский актер Крейг Фэйрбрасс, принимавший участие в озвучке Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3.

Call of Duty: Modern Warfare 4 получит сюжетную кампанию

Теперь же появилась новая инсайдерская информация, согласно которой четвертая часть сериала получит полноценную сюжетную кампанию, мультиплеер и некий аналог зомби-режима.

Напомним, что грядущей осенью выйдет Call of Duty: Black Ops IIII, создатели которого решили заменить сюжетную кампанию на набор миссий для одиночного прохождения, которые представляют собой обучение перед мультиплеером.

 
 
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В следующем году компания Activision выпустит шутер Call of Duty: Modern Warfare 4. Известно, что разработкой игры...
 
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