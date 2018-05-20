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Apple выпустит дешевую версию колонки HomePod

21.05.2018 08:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple может выпустить дешевую версию колонки HomePod. По слухам, она выйдет под брендом Beats и не получит поддержку голосового помощника Siri, а ее стоимость составит $200. Другим словами, речь идет об обычной акустической системе без интеллектуальных функций.

Ранее сообщалось, что спрос на Apple HomePod оказался ниже ожидаемого. Складские запасы продолжают увеличиваться, поскольку магазинам не удается продать больше десяти колонок за день, что аналитики связывают с высоким ценником на устройство – $349.

Apple выпустит дешевую версию колонки HomePod

По данным Strategy Analytics, в первом квартале Apple продала 600 тысяч колонок, тогда как Google и Amazon реализовали 2,4 и 4 миллиона аналогичных устройств соответственно.

На сегодняшний день HomePod контролирует около 10% рынка умных колонок. Для сравнения, доля Amazon Echo составляет 73%, Google Home – 14%.

 
 
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Apple может выпустить дешевую версию колонки HomePod. По слухам, она выйдет под брендом Beats и не получит...
 
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