Представлен бюджетный смартфон Huawei Honor Play 7 с полноэкранным дизайном

Компания Huawei представила смартфон начального уровня Honor Play 7, стоимость которого составляет всего $95.

Новинка располагает 5,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей (соотношение сторон 18:9), четырехъядерным процессором MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена 13-мегапиксельным датчиком изображения, а для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная камера со вспышкой. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч.

В Китае продажи смартфона Honor Play 7 стартуют уже 22 мая. Когда устройство появится в других регионах, неизвестно.