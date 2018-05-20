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Представлен бюджетный смартфон Huawei Honor Play 7 с полноэкранным дизайном
21.05.2018 08:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Huawei представила смартфон начального уровня Honor Play 7, стоимость которого составляет всего $95.
Новинка располагает 5,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей (соотношение сторон 18:9), четырехъядерным процессором MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена 13-мегапиксельным датчиком изображения, а для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная камера со вспышкой. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч.
В Китае продажи смартфона Honor Play 7 стартуют уже 22 мая. Когда устройство появится в других регионах, неизвестно.
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Компания Huawei представила смартфон начального уровня Honor Play 7, стоимость которого составляет всего $95....
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