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SpaceX показала замену "Союзу"

22.05.2018 09:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Глава и основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного для отправки астронавтов к Международной космической станции (МКС).

Аппарат Dragon 2 является глубоко модернизированной версией грузовика Dragon, успешно летающего к МКС. Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек. В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек (российский «Союз» — до трех).

Соглашение НАСА и «Роскосмоса» по доставке астронавтов на «Союзах» истекает осенью 2019-го. Для отправки людей к МКС SpaceX и Boeing создают пилотируемые корабли Dragon 2 и Starliner соответственно. Их беспилотные испытания запланированы на август 2018-го. На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, на декабрь — Dragon 2.

В январе 2018-го Счетная палата США подготовила отчет, в котором утверждалось, что высока вероятность того, что Dragon 2 сможет пройти сертификацию для пилотируемых пусков не ранее декабря 2019-го, а Starliner — не ранее марта 2020-го.

В НАСА рассматривают возможность превращения испытательных пилотируемых миссий Dragon 2 и Starliner в оперативные, что предполагает увеличение численности экипажа и сроков его пребывания на МКС.

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Глава и основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного для отправки...
 
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