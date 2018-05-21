ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei P20 подешевел в Беларуси уже на 25%

22.05.2018 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Флагманский смартфон Huawei P20 начал продаваться в Беларуси в конце апреля и с того момента уже успел существенно подешеветь.

Huawei P20 подешевел в Беларуси уже на 25%

Официальная цена гаджета составляет 1499 рублей. Столько же он стоил на момент старта продаж и в белорусских интернет-магазинах. Однако сейчас там его уже можно приобрести примерно от 1135 рублей. Разница в стоимости равняется 25%. Для просмотра предложений с пониженной ценой кликните на ссылку «Все предложения на Купи.TUT.BY».

От себя добавим, что при покупке смартфонов у официальных продавцов покупатель получает полноценную локальную гарантию и поддержку. Кроме того, большинство «официалов» предлагают на смартфоны беспроцентную рассрочку.

Huawei P20 — «младшая» версия в флагманской линейке производителя начала 2018 года. У аппарата 5,8-дюймовый дисплей, фирменный процессор Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта, а также 4/128 ГБ памяти и продвинутая основная камера с двумя модулями, которая создает отличные снимки даже ночью (смотрите наш полный обзор).

Емкость аккумулятора Huawei P20 составляет 3400 мАч. От одного полного заряда гаджет в смешанном режиме использования с играми, непомерно поедающим ресурсы Facebook, мессенджерами и синхронизацией двух почтовых аккаунтов держится около суток.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Флагманский смартфон Huawei P20 начал продаваться в Беларуси в конце апреля и с того момента уже успел существенно подешеветь.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
SpaceX показала замену "Союзу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика