Huawei P20 подешевел в Беларуси уже на 25%

Флагманский смартфон Huawei P20 начал продаваться в Беларуси в конце апреля и с того момента уже успел существенно подешеветь.





Официальная цена гаджета составляет 1499 рублей. Столько же он стоил на момент старта продаж и в белорусских интернет-магазинах. Однако сейчас там его уже можно приобрести примерно от 1135 рублей. Разница в стоимости равняется 25%. Для просмотра предложений с пониженной ценой кликните на ссылку «Все предложения на Купи.TUT.BY».

От себя добавим, что при покупке смартфонов у официальных продавцов покупатель получает полноценную локальную гарантию и поддержку. Кроме того, большинство «официалов» предлагают на смартфоны беспроцентную рассрочку.

Huawei P20 — «младшая» версия в флагманской линейке производителя начала 2018 года. У аппарата 5,8-дюймовый дисплей, фирменный процессор Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта, а также 4/128 ГБ памяти и продвинутая основная камера с двумя модулями, которая создает отличные снимки даже ночью (смотрите наш полный обзор ).

Емкость аккумулятора Huawei P20 составляет 3400 мАч. От одного полного заряда гаджет в смешанном режиме использования с играми, непомерно поедающим ресурсы Facebook, мессенджерами и синхронизацией двух почтовых аккаунтов держится около суток.