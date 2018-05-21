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RED выпустит продвинутую 8K 3D-камеру для своего голографического смартфона

22.05.2018 14:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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RED в сотрудничестве с компанией Lucid представила 8K 3D-камеру, которая будет работать вместе с голографическим смартфоном RED Hydrogen One. Об этом пишет ресурс engadget.

RED выпустит продвинутую 8K 3D-камеру для своего голографического смартфона
Источник: Phil Holland

Устройство состоит из двух синхронизированных между собой 4K-камер, которые захватывают видео и конвертируют его в формат 8K 4V (.h4v). Последний может отображаться на голографическом экране смартфона Hydrogen One.

Камера использует аппаратное обеспечение от RED и софтверную функцию «склеивания» картинки от Lucid. Смартфон Hydrogen One можно использовать вместе с камерой в качестве экрана, на котором в реальном времени отображается 3D-контент.

О самом смартфоне до сих пор известно достаточно мало. Предполагается, что он сможет отображать 3D-картинку без использования специальных очков. Например, в горизонтальном положении из аппарата будут выступать голографические изображения людей, зданий, деревьев и других объектов.

К другим предполагаемым техническим характеристикам относится 5,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 835, а также аккумулятор емкостью в 4500 мАч.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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RED в сотрудничестве с компанией Lucid представила 8K 3D-камеру, которая будет работать вместе с голографическим смартфоном RED Hydrogen One. Об этом пишет ресурс engadget.
 
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