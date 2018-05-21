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Анонсирована видеокарта GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти
22.05.2018 10:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания NVIDIA представила новую версию видеокарты GeForce GTX 1050. Она имеет 3 ГБ памяти, тогда как до это существовали только GTX 1050 на 2 ГБ и GTX 1050 Ti на 4 ГБ.
Новинка имеет 768 потоковых процессоров и 96-битную шину вместо 128-битной. Частота GPU повышена с 1290 МГц / 1392 МГц до 1392/1518 МГц, а память функционирует на частоте 7000 МГц. Энергопотребление ускорителя находится на уровне 75 Вт, а для его работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 300 Вт. Набор интерфейсов представлен портами DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b и Dual Link-DVI.
Видеокарта GeForce GTX 1050 с 3 ГБ предназначена для любителей компьютерных игр с ограниченным бюджетом. Однако цену карточки и сроки начала продаж производитель не уточнил.
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Компания NVIDIA представила новую версию видеокарты GeForce GTX 1050. Она имеет 3 ГБ памяти, тогда как до это...
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