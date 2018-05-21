Смартфон LG Q7 с полноэкранным дизайном дебютировал в трех версиях

Компания LG официально представила смартфон среднего уровня Q7, который выйдет в трех модификациях — Q7, Q7+ и Q7a соответственно.

Все три аппарата оснащены 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей (18:9) и восьмиядерным процессором с частотой до 1,8 ГГц. Корпус новинок защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а внутри него находится аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Оригинальный LG Q7 располагает 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельной тыльной камерой и 8- или 5-мегапиксельной фронтальной.





LG Q7a отличается от оригинальной модели только 5-мегапиксельной фронтальной камерой, тогда как Q7+ оснащен 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, 16-мегапиксельной основной камерой и 8/5-мегапиксельной дополнительной.

Все три аппарата работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Цены пока не объявлены.