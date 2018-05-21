﻿ Смартфон LG Q7 с полноэкранным дизайном дебютировал в трех версиях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смартфон LG Q7 с полноэкранным дизайном дебютировал в трех версиях

22.05.2018 10:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания LG официально представила смартфон среднего уровня Q7, который выйдет в трех модификациях — Q7, Q7+ и Q7a соответственно.

Все три аппарата оснащены 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей (18:9) и восьмиядерным процессором с частотой до 1,8 ГГц. Корпус новинок защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а внутри него находится аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Оригинальный LG Q7 располагает 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельной тыльной камерой и 8- или 5-мегапиксельной фронтальной.

Смартфон LG Q7 с полноэкранным дизайном дебютировал в трех версиях

LG Q7a отличается от оригинальной модели только 5-мегапиксельной фронтальной камерой, тогда как Q7+ оснащен 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, 16-мегапиксельной основной камерой и 8/5-мегапиксельной дополнительной.

Все три аппарата работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Цены пока не объявлены.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания LG официально представила смартфон среднего уровня Q7, который выйдет в трех модификациях...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Представлена упрощенная версия смартфона Galaxy S8 – Galaxy S Light Luxury
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика