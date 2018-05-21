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Представлена упрощенная версия смартфона Galaxy S8 – Galaxy S Light Luxury

22.05.2018 10:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung официально представила упрощенную версию смартфона Galaxy S8. Он называется Galaxy S Light Luxury и отличается от оригинала характеристиками.

Новинка сохранила 5,8-дюймовый экран, но разрешение было понижено с 2960 x 1440 до 2220 х 1080 пикселей. Вместо высокопроизводительного процессора Snapdragon 835 установлен средний Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ.

Основная камера представлена 16-мегапиксельным сенсором без оптической стабилизации (у оригинала он 12-мегапиксельный с оптической и цифровой стабилизацией), а для селфи было решено оставить 8-мегапиксельный датчик изображения.

Представлена упрощенная версия смартфона Galaxy S8 – Galaxy S Light Luxury

Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него находится аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч. Сканер отпечатков расположен слева от камеры. Наушники от AKG входят в стандартный комплект поставки.

Стоимость смартфона Galaxy S Light Luxury составляет $625. Однако пока он доступен только в Китае.

 
 
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Компания Samsung официально представила упрощенную версию смартфона Galaxy S8. Он называется Galaxy S Light Luxury и...
 
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