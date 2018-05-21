Представлена упрощенная версия смартфона Galaxy S8 – Galaxy S Light Luxury

Компания Samsung официально представила упрощенную версию смартфона Galaxy S8. Он называется Galaxy S Light Luxury и отличается от оригинала характеристиками.

Новинка сохранила 5,8-дюймовый экран, но разрешение было понижено с 2960 x 1440 до 2220 х 1080 пикселей. Вместо высокопроизводительного процессора Snapdragon 835 установлен средний Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ.

Основная камера представлена 16-мегапиксельным сенсором без оптической стабилизации (у оригинала он 12-мегапиксельный с оптической и цифровой стабилизацией), а для селфи было решено оставить 8-мегапиксельный датчик изображения.





Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него находится аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч. Сканер отпечатков расположен слева от камеры. Наушники от AKG входят в стандартный комплект поставки.

Стоимость смартфона Galaxy S Light Luxury составляет $625. Однако пока он доступен только в Китае.