На российской авиабазе в Сирии есть доска с прибитыми к ней смартфонами

В Сети появилась фотография с доской «Мероприятия по обеспечению информационной безопасности» с прибитыми к ней смартфонами. Снимок сделала российская певица Мали, выступавшая 9 мая на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.



Певица Мали слева

Кроме прибитых смартфонов, на фотографии можно заметить планшет и ноутбук. На доске также находится агитационный плакат с надписью «Нет. Только кнопочный!».

В Сеть ранее попали фотографии документов , в которых описывается перечень «разрешенных средств мобильной связи» в российской армии. В списке доступных телефонов есть, например, модели Nokia 105 (2017) и Alcatel One Touch 1020D .

Документы со списком разрешенных телефонов в феврале нынешнего года заверены в Восьмом управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Ранее военный распорядился создать на территории военной базы Хмеймим интернет-комнату с 30 рабочими местами для общения военнослужащих с членами семьи.

Смотрите, сколько у нас стоят разрешенные в российской армии кнопочные телефоны: