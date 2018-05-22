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На российской авиабазе в Сирии есть доска с прибитыми к ней смартфонами
23.05.2018 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сети появилась фотография с доской «Мероприятия по обеспечению информационной безопасности» с прибитыми к ней смартфонами. Снимок
Кроме прибитых смартфонов, на фотографии можно заметить планшет и ноутбук. На доске также находится агитационный плакат с надписью «Нет. Только кнопочный!».
В Сеть ранее попали
Документы со списком разрешенных телефонов в феврале нынешнего года заверены в Восьмом управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Ранее военный
Смотрите, сколько у нас стоят разрешенные в российской армии кнопочные телефоны:
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В Сети появилась фотография с доской «Мероприятия по обеспечению информационной безопасности» с прибитыми к ней смартфонами. Снимок сделала российская певица...
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