Три вида военной техники и оружия США, которым больше полувека

Несмотря на то, что американский военный бюджет шагнул за 600 миллиардов долларов, Пентагон до сих пор использует старое оружие. Некоторые из таких образцов, чей возраст можно назвать почтенным, применяются потому, что до сих пор работают хорошо.



Фото: leatherneckm31

В иных случаях попытки заменить какой-либо образец проваливались из-за сложности производства или высокой стоимости. Американский эксперт Кайл Мизоками назвал три образца оружия и техники, которым исполнилось больше полувека, но при этом Пентагон не собирается отправлять их в отставку.

Пулемет М2

Крупнокалиберный пулемет М2 задержался в армии США еще с Первой мировой войны. В 2018 году этому оружию исполнилось 100 лет. Пулемет был создан легендарным оружейником Джоном Мозесом Браунингом, который также создал пистолет Colt .45 M1911A1, автоматическую винтовку BAR. М2 был создан по заказу генерала Джона «Блэк Джек» Першинга.



Фото: wikimedia.org

Серийно выпускаться пулемет стал с 1921 года, и с тех пор он состоит на вооружении американской армии и береговой охраны. В сухопутных войсках его используют экипажи танков M1A2 Abrams, морпехи используют пулемет на станке и на бронетранспортерах. ВМС и ВВС используют его на кораблях и для защиты авиабаз.

М2 выпускает от 450 до 550 тяжелых пуль .50 калибра в минуту на дальность до 1143 м. К слову, такая пуля может пробивать стальную плиту толщиной 26 мм с расстояния 914,4 м. Сам пулемет весит 38 килограммов, но сейчас американцы работают над облегченной версией, чья масса будет на 20−30 процентов меньше.

KC-135 Stratotanker

Во время холодной войны ВВС США купили 732 коммерческих лайнера Boeing 707 и переоборудовали их в танкеры. Эти самолеты прежде всего предназначались для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков типа B-52, для чего была разработана дистанционно управляемая телескопическая штанга длиной до 14,3 метра. Размер внутреннего хранилища топлива составлял 121 890 литров.



Фото: reddit.com

Boeing начал поставки летающих танкеров в 1957 году. Эти самолеты поддерживали огромный воздушный флот истребителей и бомбардировщиков, вылетавших на боевое патрулирование. Они использовались во время войны во Вьетнаме, операции «Буря в пустыне» в 1991 году и других.

Сегодня 414 машин KC-135, принадлежащие нацгвардии и ВВС США, все еще летают. Каждой из этих машин исполнилось в среднем 58 лет.

Стратегический бомбардировщик B-52H

Бомбардировщик B-52H был предназначен для нанесений ударов термоядерными бомбами по территории Советского Союза. Впервые в воздух самолет поднялся в 1952 году. Серийный выпуск бомбардировщика начался в 1961 году, а закончился в 1963-м. Сегодня 76 из 102 построенных самолетов всё еще в строю.



В-52Н. Фото: topwar.

Этому самолету принадлежит рекорд по дальности полета — 16 700 км. Имея такую дальность, B-52 сможет доставить до 31,5 тонны ядерных бомб и ракет практически в любую точку мира. Максимальный потолок бомбардировщика — 16 000 метров, скорость — 960 км/ч.

Американцы планируют сохранять в строю эти самолеты до 2030 года. В этот момент средний возраст B-52 составит 70 лет. К слову, из трех бомбардировщиков, находящихся в настоящее время на вооружении ВВС США, B-52H будет списан последним, после B-1B и B-2A.