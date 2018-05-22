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Беларусь попала в ТОП-10 самых дружелюбных стран для криптовалют
23.05.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Беларусь оказалась в десятке самых дружелюбных для криптовалют и блокчейн-проектов. Рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018, его авторы изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах, передает
Первую строчку рейтинга занимает Швейцария. На втором месте оказался Гибралтар, на третьем — Мальта. Далее следуют Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия и Беларусь.
Сообщается, что Беларусь попала в ТОП-10 в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты.
Напомним, 28 марта этого года в Беларуси вступил в силу декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», согласно которому, до 1 января 2023 года юрлицам и физлицам предоставлены существенные льготы по налогообложению операций с токенами и криптовалютами.
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Беларусь оказалась в десятке самых дружелюбных для криптовалют и блокчейн-проектов....
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