Беларусь попала в ТОП-10 самых дружелюбных стран для криптовалют

Беларусь оказалась в десятке самых дружелюбных для криптовалют и блокчейн-проектов. Рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018, его авторы изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах, передает lenta.ru .

Первую строчку рейтинга занимает Швейцария. На втором месте оказался Гибралтар, на третьем — Мальта. Далее следуют Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия и Беларусь.

Сообщается, что Беларусь попала в ТОП-10 в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты.

Напомним, 28 марта этого года в Беларуси вступил в силу декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», согласно которому, до 1 января 2023 года юрлицам и физлицам предоставлены существенные льготы по налогообложению операций с токенами и криптовалютами.