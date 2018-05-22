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Стала известна стоимость подписки YouTube Music для России

23.05.2018 11:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В новой версии приложения YouTube для iOS появилась информация о стоимости подписки YouTube Music для жителей России. За YouTube Music Premium придется отдать 229 рублей в месяц, за YouTube Premium – 249 рублей. Для сравнения, в США подписка стоит $10.

Цена для СНГ пока не объявлена. Однако если ориентироваться на другие сервисы Google, она составит примерно половину стоимости американской подписки, т.е. $5.

YouTube Music позволяет находить и слушать музыку из каталога, смотреть официальные записи концертов и видеоклипы. В бесплатной версии есть реклама и отсутствует поддержка фонового воспроизведения, тогда как платные подписчики могут пользоваться сервисом без каких-либо ограничений.

Стала известна стоимость подписки YouTube Music для России

YouTube Music заработал 22 мая в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. В России и других регионах сервис дебютирует в ближайшие недели.

 
 
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В новой версии приложения YouTube для iOS появилась информация о стоимости подписки YouTube Music для жителей...
 
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