Стала известна стоимость подписки YouTube Music для России

В новой версии приложения YouTube для iOS появилась информация о стоимости подписки YouTube Music для жителей России. За YouTube Music Premium придется отдать 229 рублей в месяц, за YouTube Premium – 249 рублей. Для сравнения, в США подписка стоит $10.

Цена для СНГ пока не объявлена. Однако если ориентироваться на другие сервисы Google, она составит примерно половину стоимости американской подписки, т.е. $5.

YouTube Music позволяет находить и слушать музыку из каталога, смотреть официальные записи концертов и видеоклипы. В бесплатной версии есть реклама и отсутствует поддержка фонового воспроизведения, тогда как платные подписчики могут пользоваться сервисом без каких-либо ограничений.





YouTube Music заработал 22 мая в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. В России и других регионах сервис дебютирует в ближайшие недели.