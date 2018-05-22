Instagram разрешил исключать посты друзей из ленты

Социальная сеть Instagram предложила новую функцию, которая дает пользователям еще больше контроля над персональной лентой. Теперь из нее можно исключить записи определенных пользователей, не отписываясь от них окончательно.

Чтобы воспользоваться функций нежно зайти в профиль пользователя, записи которого требуется исключить из ленты. На выбор доступны следующие варианты: исключить только публикации, только истории или абсолютно все записи. При этом «исключенный» не будет знать, что его публикации не отображаются в ленте подписчика.





Новшество уже доступно пользователям приложения Instagram для iOS и Android.

Напомним, что недавно Instagram разрешил добавлять в Истории сообщения и музыкальные наклейки.