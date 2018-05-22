Sony покупает EMI Music Publishing

Компания Sony объявила о покупке 60% акций британской EMI Music Publishing, которой принадлежат права на более чем 2 миллиарда музыкальных композиций. Стоимость сделки составляет $2,3 миллиарда.

На данный момент Sony владеет 30% акций EMI Music Publishing. Еще 60% компания выкупит у инвестиционной компании Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Остальные 10% останутся в распоряжении фонда наследников Майкла Джексона.





После завершения сделки, музыкальный каталог Sony увеличится до 4,5 миллиарда композиций, что позволит компании контролировать 26% рынка.

На сегодняшний день практически все музыкальные композиции поделены между тремя крупнейшими звукозаписывающими компаниями – Sony, Universal и Warner.