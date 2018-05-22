|
Sony покупает EMI Music Publishing
23.05.2018 11:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sony объявила о покупке 60% акций британской EMI Music Publishing, которой принадлежат права на более чем 2 миллиарда музыкальных композиций. Стоимость сделки составляет $2,3 миллиарда.
На данный момент Sony владеет 30% акций EMI Music Publishing. Еще 60% компания выкупит у инвестиционной компании Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Остальные 10% останутся в распоряжении фонда наследников Майкла Джексона.
После завершения сделки, музыкальный каталог Sony увеличится до 4,5 миллиарда композиций, что позволит компании контролировать 26% рынка.
На сегодняшний день практически все музыкальные композиции поделены между тремя крупнейшими звукозаписывающими компаниями – Sony, Universal и Warner.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony объявила о покупке 60% акций британской EMI Music Publishing, которой принадлежат права на более чем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)