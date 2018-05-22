PlayStation 5 получит процессор AMD Ryzen

Новая приставка Sony PlayStation 5 получит процессор Ryzen от AMD. На это указывает резюме одного из ведущих программистов европейского подразделения Sony Саймона Пилгрима, который в течение последних нескольких недель занимался изучением микроархиектуры ядер Zen для компонента LLVM, который используется в среде разработки PlayStation 4.

Поскольку в PlayStation 4 не используются ядра Zen, эксперты предполагают, что речь может идти о консоли следующего поколения.





На днях генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джон Кодера заявил, что PlayStation 4 вступила в заключительную стадию своего жизненного цикла. Сроки выхода новой приставки он не назвал. Однако раньше 2020 года она вряд ли появится.