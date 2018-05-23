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Илон Маск хочет создать сайт Pravda, оценивающий правдивость СМИ

24.05.2018 08:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вчера основатель Tesla и SpaceX обрушился с критикой на современные СМИ, обвинив их в лжи и лицемерии. А затем заявил, что подумывает создать свой независимый портал, который назовет Pravda. Позже выяснилось, что не просто «подумывает».

Илон Маск хочет создать сайт Pravda, оценивающий правдивость СМИ
Фото: The Verge

В своем Twitter Маск раскритиковал журналистов за негатив, который они создают вокруг компании Tesla. Их позицию он объяснил тем, что «журналисты находятся под постоянным давлением из-за необходимости получить максимум кликов и заработать деньги рекламодателей или их уволят. Сложная ситуация, так как Tesla не покупает рекламу, но топливные компании и производители машин на газе или дизеле являются крупнейшими рекламодателями в мире».

Вслед за этим предприниматель заявил о том, что задумался о создании сайта, где общественность сможет оценивать правду в каждом материале и с течением времени отслеживать рейтинг достоверности каждого журналиста, редактора и издания. По каким-то своим соображениям он решил назвать ресурс русским словом «правда», разумеется, на латинице — Pravda.

Казалось бы задумка и задумка, однако американские журналисты выяснили, что корпорация Pravda уже существует. Такая компания зарегистрирована в штате Делавэр в качестве иностранной корпорации еще 18 октября прошлого года. А ее президентом указан Джаред Бирчелл, который также возглавляет два других проекта Илона Маска — Neuralink и The Boring Company.

Илон Маск хочет создать сайт Pravda, оценивающий правдивость СМИ

В ответ изданию Gizmodo Маск подтвердил правдивость этой информации и отметил, что собирается начать данный проект, «как только закончит работу над Tesla Model 3».

 
 
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Вчера основатель Tesla и SpaceX обрушился с критикой на современные СМИ, обвинив их в лжи и лицемерии. А затем заявил, что подумывает создать свой независимый портал,...
 
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