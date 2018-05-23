Спутники обнаружили в пустыне секретный военный объект Ирана

В удаленном пустынном районе Ирана обнаружен секретный испытательный центр, где, вероятно, разрабатываются двигатели для баллистических ракет, сообщает The New York Times. Работы на этом объекте ведутся в основном в ночные часы.

К таким выводам пришли пять независимых экспертов после тщательного изучения снимков. По их мнению, для завершения работы потребуется от пяти до десяти лет.



Фото: Planet Labs Inc.

Возможно, Иран работает над ракетами средней дальности или же над собственной космической программой. Так же есть все предпосылки предполагать, что иранские ученые заняты разработкой межконтинентальных ракет.

Разработка двигателей ракет сложна и опасна, этим нельзя заниматься в помещении, только на полигонах в пустынной местности с применением специального оборудования и стендов, которые и были замечены на снимках.

Также экспертам удалось рассмотреть несколько характерных следов, оставляемых ракетным двигателем во время испытаний. Один появился в 2016 году, другой — в июне 2017 года. По оценкам экспертов на стендах испытывались двигатели с мощностью тяги от 62 до 93 тонн. Несколько стендов для испытания более мощных двигателей все еще не задействованы.



Фото: Planet Labs Inc.

Двигателя такой мощности вполне хватит для ракеты большой дальности, способной нести ядерный заряд. Аналитики полагают, что большая часть исследовательского комплекса расположена под землей, а к испытательному полигону ведут тоннели.

Отсутствие резервуаров на полигоне говорит о том, что иранцы работают над твердотопливными ракетами.