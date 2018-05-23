Интеллект и низкое энергопотребление: Qualcomm анонсировала новый мобильный процессор

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 710, который предназначен для смартфонов среднего класса, выполнен по 10-нм техпроцессу и поддерживает ИИ. Об этом сообщает Gizmochina.

Snapdragon 710 состоит из четырех ядер Kryo 360 Cortex A75 (2,2 ГГц) и четырех менее производительных Kryo 360 Cortex A55 (1,7 ГГц). Видеочипом выступает Adreno 616. В наличии также 14-битный Qualcomm Spectra 250 ISP.





Последний обеспечивает высокое качество съемки при недостаточном освещении, более эффективное шумоподавление, улучшенный автофокус, стабилизацию изображения, эффект боке и работу системы разблокировки сканированием лица.

Процессор может работать с одиночными модулями камер разрешением до 32 Мп и с двойными до 20 Мп. Кроме того, смартфоны со Snapdragon 710 смогут записывать замедленное видео, а захват 4K-видео будет потреблять меньше энергии. Присутствует и поддержка воспроизведения 4K HDR видео.





В сравнении со Snapdragon 660 новый 710 вдвое производительнее в ИИ-задачах, имеет на 20% большую общую производительность, обеспечивает на 25% более быстрый веб-серфинг и на 15% большую скорость запуска приложений. При этом чипсет имеет на 40% меньшее энергопотребление при воспроизведении 4K HDR-видео и гейминге, а также на 20% экономичнее Snapdragon 660 при стриминге видео, уточняет THG.ru.





Snapdragon 710 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ (50% за 15 минут), Bluetooth 5.0 и до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. В наличии также технологии Wi-Fi 802.11ac с MU-MIMO 2×2, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS.

Первые смартфоны на Snapdragon 710 появятся в продаже не раньше конца второго квартала. Предполагается, что аппараты с таким процессором будут стоить от 300 до 550 долларов.

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