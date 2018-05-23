Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске

Компания «Деловая сеть» опубликовала карту бесплатных Wi-Fi точек в Минске. Сеть Free Wi-Fi Minsk, о которой мы подробно писали ранее , доступна более чем в 100 локациях.

Точки подключения можно найти как на карте , так и выбрать из отдельного списка. В число мест, оборудованных общественным Wi-Fi, входят торговые центры, кафе, автозаправочные станции, отделения банков.

«На карте обозначены 115 уже функционирующих точек доступа, расположенных более чем в ста локациях. Безусловно, список и количество отметок на карте будет постоянно пополняться. Кроме того, через несколько месяцев появятся точки доступа на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», — рассказали в «Деловой сети».

Также на карте отмечены первые точки строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi. Они будут объединены под общим названием Free Wi-Fi BY. И уже сейчас есть в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно.

Вот список всех адресов по городам:

Минск проспект Независимости, 16 Академическая улица, 34 Налибокская улица, 36 улица Клары Цеткин, 51 улица Мясникова, 32 улица Веры Хоружей, 8 Чижовка, улица Уборевича, 73 улица Шугаева, 2 Восточная улица, 129 улица Тимирязева, 67 Уральская улица, 5 улица Сурганова, 63 Чижовка, улица Уборевича, 176 улица Сурганова, 43 улица Толбухина, 4 Радиальная улица, 13А проспект Машерова, 11 улица Притыцкого, 79 улица Карла Маркса, 9 улица Притыцкого, 28 улица Карла Маркса, 26 улица Притыцкого, 60 к. 2 проспект Победителей, 89 Логойский тракт, 37 проспект Победителей, 65 Логойский тракт, 15 к. 4 проспект Победителей, 23 к. 4 улица Лобанка, 94 Партизанский проспект, 81 улица Янки Купалы, 25 Партизанский проспект, 26 улица Кульман, 40 Партизанский проспект, 150 Красная улица, 7 улица Ваупшасова, 40 улица Якуба Коласа, 37 улица Немига, 12 улица Кирова, 2 проспект Независимости, 93 улица Лейтенанта Кижеватова, 60 к. 4 проспект Независимости, 78 улица Лейтенанта Кижеватова, 58 к. 4 улица Толбухина, 1 микрорайон Зеленый Луг, Зеленый Луг — 5, улица Карбышева, 25 улица Сурганова, 50 Каменногорская улица, 3 Промышленная улица, 2Б улица Казинца, 133 улица Притыцкого, 62В Казимировская улица, 39 улица Воронянского, 50/2 площадь Свободы, 23 улица Дунина-Марцинкевича, 11 Партизанский проспект, 182 улица Аннаева, 47 Долгиновский тракт, 190 проспект Независимости, 89 Долгиновский тракт, 178 улица Максима Танка, 2 проспект Дзержинского, 96 улица Притыцкого, 59 улица Бельского, 60 проспект Победителей, 31 улица Громова, 20 Партизанский проспект, 8А улица Владислава Голубка, 2 поселок Кунцевщина, улица Брикета, 23 улица Петра Глебки, 5 проспект Победителей, 9 проспект Газеты «Звязда», 47 улица Некрасова, 41 Партизанский проспект, 40 улица Селицкого, 65 проспект Машерова, 35 Домбровская улица, 9 проспект Дзержинского, 126 проспект Победителей, 84 улица Веры Хоружей, 6 проспект Независимости, 23 Партизанский проспект, 150А Бобруйская улица, 6 Брест Московская улица, 273В улица Янки Купалы, 106/4 Радужная улица, 20 проспект Республики, 6 Витебск Московский проспект, 9А улица Терешковой, 1 Витебская область Витебский район, Летчанский сельсовет, деревня Малые Лётцы Гродно проспект Космонавтов, 81 улица Дубко, 17 Могилев улица Фатина, 4 Минская область Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, 7 Минский район, агрогородок Ждановичи, Звездная улица, 15А Минский район, Новодворский сельсовет Молодечно, улица Великий Гостинец, 143

Как сообщили в компании, на сегодняшний день в сети Free Wi-Fi Minsk нет никаких ограничений провайдера по продолжительности подключения к интернету, а также по скорости доступа — за исключением пропускной способности канала. Время доступности точек доступа, как правило, совпадает с графиком работы заведений, в которых они установлены.

Особенностью Free Wi-Fi Minsk является единая аутентификация: однажды пройдя эту процедуру, пользователь сможет легко подключаться к сети в любой из локаций без дополнительных усилий.