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Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске

24.05.2018 09:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания «Деловая сеть» опубликовала карту бесплатных Wi-Fi точек в Минске. Сеть Free Wi-Fi Minsk, о которой мы подробно писали ранее, доступна более чем в 100 локациях.

Точки подключения можно найти как на карте, так и выбрать из отдельного списка. В число мест, оборудованных общественным Wi-Fi, входят торговые центры, кафе, автозаправочные станции, отделения банков.

«На карте обозначены 115 уже функционирующих точек доступа, расположенных более чем в ста локациях. Безусловно, список и количество отметок на карте будет постоянно пополняться. Кроме того, через несколько месяцев появятся точки доступа на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», — рассказали в «Деловой сети».

Также на карте отмечены первые точки строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi. Они будут объединены под общим названием Free Wi-Fi BY. И уже сейчас есть в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно.

Вот список всех адресов по городам:

Минск

проспект Независимости, 16

Академическая улица, 34

Налибокская улица, 36

улица Клары Цеткин, 51

улица Мясникова, 32

улица Веры Хоружей, 8

Чижовка, улица Уборевича, 73

улица Шугаева, 2

Восточная улица, 129

улица Тимирязева, 67

Уральская улица, 5

улица Сурганова, 63

Чижовка, улица Уборевича, 176

улица Сурганова, 43

улица Толбухина, 4

Радиальная улица, 13А

проспект Машерова, 11

улица Притыцкого, 79

улица Карла Маркса, 9

улица Притыцкого, 28

улица Карла Маркса, 26

улица Притыцкого, 60 к. 2

проспект Победителей, 89

Логойский тракт, 37

проспект Победителей, 65

Логойский тракт, 15 к. 4

проспект Победителей, 23 к. 4

улица Лобанка, 94

Партизанский проспект, 81

улица Янки Купалы, 25

Партизанский проспект, 26

улица Кульман, 40

Партизанский проспект, 150

Красная улица, 7

улица Ваупшасова, 40

улица Якуба Коласа, 37

улица Немига, 12

улица Кирова, 2

проспект Независимости, 93

улица Лейтенанта Кижеватова, 60 к. 4

проспект Независимости, 78

улица Лейтенанта Кижеватова, 58 к. 4

улица Толбухина, 1

микрорайон Зеленый Луг, Зеленый Луг — 5, улица Карбышева, 25

улица Сурганова, 50

Каменногорская улица, 3

Промышленная улица, 2Б

улица Казинца, 133

улица Притыцкого, 62В

Казимировская улица, 39

улица Воронянского, 50/2

площадь Свободы, 23

улица Дунина-Марцинкевича, 11

Партизанский проспект, 182

улица Аннаева, 47

Долгиновский тракт, 190

проспект Независимости, 89

Долгиновский тракт, 178

улица Максима Танка, 2

проспект Дзержинского, 96

улица Притыцкого, 59

улица Бельского, 60

проспект Победителей, 31

улица Громова, 20

Партизанский проспект, 8А

улица Владислава Голубка, 2

поселок Кунцевщина, улица Брикета, 23

улица Петра Глебки, 5

проспект Победителей, 9

проспект Газеты «Звязда», 47

улица Некрасова, 41

Партизанский проспект, 40

улица Селицкого, 65

проспект Машерова, 35

Домбровская улица, 9

проспект Дзержинского, 126

проспект Победителей, 84

улица Веры Хоружей, 6

проспект Независимости, 23

Партизанский проспект, 150А

Бобруйская улица, 6

Брест

Московская улица, 273В

улица Янки Купалы, 106/4

Радужная улица, 20

проспект Республики, 6

Витебск

Московский проспект, 9А

улица Терешковой, 1

Витебская область

Витебский район, Летчанский сельсовет, деревня Малые Лётцы

Гродно

проспект Космонавтов, 81

улица Дубко, 17

Могилев

улица Фатина, 4

Минская область

Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, 7

Минский район, агрогородок Ждановичи, Звездная улица, 15А

Минский район, Новодворский сельсовет

Молодечно, улица Великий Гостинец, 143

Как сообщили в компании, на сегодняшний день в сети Free Wi-Fi Minsk нет никаких ограничений провайдера по продолжительности подключения к интернету, а также по скорости доступа — за исключением пропускной способности канала. Время доступности точек доступа, как правило, совпадает с графиком работы заведений, в которых они установлены.

Особенностью Free Wi-Fi Minsk является единая аутентификация: однажды пройдя эту процедуру, пользователь сможет легко подключаться к сети в любой из локаций без дополнительных усилий.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Компания «Деловая сеть» опубликовала карту бесплатных Wi-Fi точек в Минске. Сеть Free Wi-Fi Minsk, о которой мы подробно писали ранее, доступна более чем в 100 локациях.
 
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