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Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске
24.05.2018 09:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания «Деловая сеть»
Точки подключения можно найти
«На карте обозначены 115 уже функционирующих точек доступа, расположенных более чем в ста локациях. Безусловно, список и количество отметок на карте будет постоянно пополняться. Кроме того, через несколько месяцев появятся точки доступа на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», — рассказали в «Деловой сети».
Также на карте отмечены первые точки строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi. Они будут объединены под общим названием Free Wi-Fi BY. И уже сейчас есть в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно.
Вот список всех адресов по городам:
Минск
проспект Независимости, 16
Академическая улица, 34
Налибокская улица, 36
улица Клары Цеткин, 51
улица Мясникова, 32
улица Веры Хоружей, 8
Чижовка, улица Уборевича, 73
улица Шугаева, 2
Восточная улица, 129
улица Тимирязева, 67
Уральская улица, 5
улица Сурганова, 63
Чижовка, улица Уборевича, 176
улица Сурганова, 43
улица Толбухина, 4
Радиальная улица, 13А
проспект Машерова, 11
улица Притыцкого, 79
улица Карла Маркса, 9
улица Притыцкого, 28
улица Карла Маркса, 26
улица Притыцкого, 60 к. 2
проспект Победителей, 89
Логойский тракт, 37
проспект Победителей, 65
Логойский тракт, 15 к. 4
проспект Победителей, 23 к. 4
улица Лобанка, 94
Партизанский проспект, 81
улица Янки Купалы, 25
Партизанский проспект, 26
улица Кульман, 40
Партизанский проспект, 150
Красная улица, 7
улица Ваупшасова, 40
улица Якуба Коласа, 37
улица Немига, 12
улица Кирова, 2
проспект Независимости, 93
улица Лейтенанта Кижеватова, 60 к. 4
проспект Независимости, 78
улица Лейтенанта Кижеватова, 58 к. 4
улица Толбухина, 1
микрорайон Зеленый Луг, Зеленый Луг — 5, улица Карбышева, 25
улица Сурганова, 50
Каменногорская улица, 3
Промышленная улица, 2Б
улица Казинца, 133
улица Притыцкого, 62В
Казимировская улица, 39
улица Воронянского, 50/2
площадь Свободы, 23
улица Дунина-Марцинкевича, 11
Партизанский проспект, 182
улица Аннаева, 47
Долгиновский тракт, 190
проспект Независимости, 89
Долгиновский тракт, 178
улица Максима Танка, 2
проспект Дзержинского, 96
улица Притыцкого, 59
улица Бельского, 60
проспект Победителей, 31
улица Громова, 20
Партизанский проспект, 8А
улица Владислава Голубка, 2
поселок Кунцевщина, улица Брикета, 23
улица Петра Глебки, 5
проспект Победителей, 9
проспект Газеты «Звязда», 47
улица Некрасова, 41
Партизанский проспект, 40
улица Селицкого, 65
проспект Машерова, 35
Домбровская улица, 9
проспект Дзержинского, 126
проспект Победителей, 84
улица Веры Хоружей, 6
проспект Независимости, 23
Партизанский проспект, 150А
Бобруйская улица, 6
Брест
Московская улица, 273В
улица Янки Купалы, 106/4
Радужная улица, 20
проспект Республики, 6
Витебск
Московский проспект, 9А
улица Терешковой, 1
Витебская область
Витебский район, Летчанский сельсовет, деревня Малые Лётцы
Гродно
проспект Космонавтов, 81
улица Дубко, 17
Могилев
улица Фатина, 4
Минская область
Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, 7
Минский район, агрогородок Ждановичи, Звездная улица, 15А
Минский район, Новодворский сельсовет
Молодечно, улица Великий Гостинец, 143
Как сообщили в компании, на сегодняшний день в сети Free Wi-Fi Minsk нет никаких ограничений провайдера по продолжительности подключения к интернету, а также по скорости доступа — за исключением пропускной способности канала. Время доступности точек доступа, как правило, совпадает с графиком работы заведений, в которых они установлены.
Особенностью Free Wi-Fi Minsk является единая аутентификация: однажды пройдя эту процедуру, пользователь сможет легко подключаться к сети в любой из локаций без дополнительных усилий.
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Компания «Деловая сеть» опубликовала карту бесплатных Wi-Fi точек в Минске. Сеть Free Wi-Fi Minsk, о которой мы подробно писали ранее, доступна более чем в 100 локациях.
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