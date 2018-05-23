Acer представила супермощный геймерский ноутбук с Core i9 и другие игровые новинки

Компания Acer анонсировала топовые игровые новинки: ноутбуки и ПК. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Predator Helios 300 и 500

Лэптоп Acer Predator Helios 300 Special Edition предназначен для относительно скромных требований и оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением и разверткой в 144 Гц, процессором Intel Core i7 восьмого поколения и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060. Оперативной памяти — от 16 до 32 ГБ, встроенной — до 2 ТБ на HDD-диске.



Helios 300

Predator Helios 500 оснащается экраном диагональю в 17,3 дюйма и разрешением 4K, есть и модификация с Full HD и 144 Гц. Процессорами выступают Intel Core i9−8950HK или AMD Ryzen 2700, оперативной памяти может быть от 16 до 64 ГБ. Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070.



Helios 500

В продажу начальная версия аппарата поступит по цене в 1999 долларов до конца мая.

Predator Orion 3000 и 5000

Компания также анонсировала новые геймерские ПК. Orion 3000 оснащается процессором Intel Core i7 восьмого поколения и видеокартами вплоть до GTX 1080. Оперативки — до 64 ГБ, SSD PCIe NVMe — до 512 ГБ.





Топовый Orion 5000 базируется на таком же процессоре (Core i7−8700K), но может оснащаться двумя видеокартами GTX 1080 Ti. Цена за начальную версию Orion 3000 стартует с 999 долларов, за Orion 5000 попросят не меньше 1499 долларов.

Nitro

Менее производительный ПК под названием Nitro 50 может оснащаться процессором Intel Core i7 восьмого поколения (или AMD Ryzen 7) и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX580. Максимальный объем постоянной памяти на HDD-диске составляет 3 ТБ, на SSD-накопителе — 512 ГБ. Младшая модификация будет продаваться за 999 долларов.





В дополнение к компьютеру представили мониторы VG0 и RG0. Разрешение первого может достигать 4K, второго — Full HD (75 Гц). Время отклика обеих моделей составляет 1 миллисекунду. Диагонали — 21,5, 23,8 и 27 дюймов.

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