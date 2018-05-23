Больше миллиона долларов: на белорусской таможне задержали 1800 iPhone

В пункте пропуска «Бенякони» Гродненской региональной таможни задержали партию из 1830 телефонов, ноутбуков и смарт-часов от компаний Apple и Xiaomi. Товары пытались провести под видом книг, журналов и мягких игрушек.



Источник: customs.gov.by

Товары нашли в двух микроавтобусах Citroen Jumper. Водители для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане России.













Под видом мягких игрушек и других товаров пытались провести 20 ноутбуков Apple MacBook Air , 1807 смартфонов Apple iPhone (на фотографиях выше точно видны iPhone 8 и iPhone X ) и другие высокотехнологичные устройства, в том числе Apple Watch Series 3 и AirPods .

Незаконно перемещаемые товары общей стоимостью свыше 2,3 млн рублей (около 1 150 000 долларов) изъяты.

Смотрите, сколько у нас стоит iPhone X: