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Больше миллиона долларов: на белорусской таможне задержали 1800 iPhone
24.05.2018 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В пункте пропуска «Бенякони» Гродненской региональной таможни
Товары нашли в двух микроавтобусах Citroen Jumper. Водители для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане России.
Незаконно перемещаемые товары общей стоимостью свыше 2,3 млн рублей (около 1 150 000 долларов) изъяты.
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В пункте пропуска «Бенякони» Гродненской региональной таможни задержали партию из 1830 телефонов, ноутбуков и смарт-часов от компаний Apple и Xiaomi. Товары пытались...
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